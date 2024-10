Andrea Giomaro mette un po’ di Fano nell’ultima pellicola di Paolo Sorrentino

È uscito in questi giorni nelle sale cinematografiche il nuovo film di Sorrentino "Partenope" con Gary Oldman, Isabella Ferrari e tanti altri attori di fama nazionale ed internazionale. Ma c’è anche un po’ di Fano nell’ultima fatica cinematografica del Premio Oscar: Andrea Giomaro (in foto), infatti, un anno fa insieme all’altro fanese Andrea Eusebi e al pesarese Carlo Diamantini, è stato messo in squadra dal supervisore Tamburini per affiancarlo nella realizzazione degli effetti speciali del film. "Questa volta abbiamo utilizzato anche tecnologie un po’ più attuali rispetto alle mie abituali tecniche di formatura – commenta Andrea Giomaro – e, con l’aiuto di Simone Ceppetelli, abbiamo stampato anche dei pezzi con la mia nuova stampante 3D". Giomaro non può dire esattamente quale tipo di effetto speciale abbia prodotto per il film, perché rischierebbe di ’spoilerare’ il finale. Ma si tratta di un "personaggio ricostruito". Vedremo.

Nel frattempo è da poco uscito in streaming il film "Confidenza" di Daniele Luchetti per il quale il fanese è trovato ad invecchiare Elio Germano: "Mi piacerebbe anche – dice Giomaro – fare uno spettacolo dal vivo su Nosferatu, in quanto a gennaio esce il remake che, oltretutto, non vedo l’ora di gustare. La notizia più emozionante, però è che quest’anno, ad Halloween, proietteranno proprio in Transilvania e proprio dentro il castello di Dracula il film ’Mimì il principe delle tenebre’ di Brando De Sica, per il quale insieme ad Eusebi abbiamo realizzato la nostra versione di Nosferatu. Che soddisfazione". E che paura.