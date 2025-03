Angelica, l’addio in musica. In chiesa risuona "Bella"

Erano centinaia, alla chiesa di San Giuseppe a Marotta, per l’ultimo saluto ad Angelica Fattorini, la 28enne uccisa da una malattia incurabile. Ieri, nel giorno in cui avrebbe dovuto partecipare al concerto di Jovanotti, alla Vitrifrigo Arena di Pesaro, si è celebrato invece il suo funerale. Diddi, la sua amica del cuore, ha letto dal pulpito una lettera toccante, in cui ha rievocato la sua amicizia più che decennale con Angelica, pronunciando alcune promesse e propositi: "Ti prometto che parlerò di te a tutte le persone che incontrerò, sei la mia persona, una persona straordinaria. Ti prometto che non cambierò mai per nessuno, né mi farò mettere i piedi in testa. Saremo per sempre insieme, non ti dimenticherò mai…". Poi ha concluso con una citazione familiare ad Angelica: "Non è questo il bello della vita? Le cose nuove, i maschi, le persone che si divertono…".

Parenti, amici, semplici conoscenti, arrivati da tutto il circondario ma anche da Pesaro e da altre città, si sono stretti attorno alla famiglia che, sopraffatta dal dolore per una perdita così prematura e tragica, non si dava pace. Molti sono rimasti assiepati sul sagrato, perché la chiesa era stracolma, e hanno seguito la cerimonia ascoltandola dagli altoparlanti. Difficile non commuoversi, dinanzi al dolore straziante dei congiunti. Tantissimi gli amici di Angelica con gli occhi lucidi e lo sguardo perso.

Il parroco, don Giuliano Zingaretti, ha ricordato il calvario, la sofferenza della ragazza, spiegando che dobbiamo essere forti in questo momento che ci ricorda la nostra fragilità: "Non possiamo essere sopraffatti dal dolore, sarebbe una sconfitta, significherebbe che avrebbe vinto il male, ma dobbiamo trovare il significato della morte nella prospettiva della resurrezione. La morte non è mai una conclusione e lo stare insieme deve significare essere in comunione, per sconfiggere il dolore e nutrire la speranza".

Una folla immensa ha accolto l’uscita del feretro, tra bolle di sapone, palloncini bianchi e le note della canzone "Bella" di Jovanotti, la preferita di Angelica. Quelle strofe hanno raccontato con semplicità la sua gioia di vivere, di apprezzare le cose semplici, facendosi sottofondo di quel momento doloroso di addio. Un addio che gli amici più stretti hanno vissuto con infinita tristezza, ma al tempo stesso rivivendo quell’ottimismo e quella spensieratezza con cui Angelica ha vissuto fino alla fine. Lo stesso Jovanotti, dopo che gli amici di Angelica si erano mobilitati per farglielo incontrare, le aveva dedicato un video che lei ha visto nel suo letto, all’ospedale di Muraglia, poco prima della dipartita. "Ciao Angi", l’ultimo saluto degli amici, prima del lancio di palloncini bianchi nel cielo.

Marco D’Errico