"Angelo non accettava consigli. Pensava di gestire tutto da solo"

"Una totale incapacità dell’imputato di intendere e di volere al momento del fatto". È stata la conclusione della psicologa giuridica Monterisi Silvia, consulente di parte, ascoltata ieri in udienza. "La signora Talamelli, nel 2003, aveva avuto un aneurisma che ha aggravato un quadro psicologico già compromesso – ha sottolineato -. Era affetta da un disturbo ossessivo compulsivo. E Angelo Sfuggiti si è sempre considerato l’unico responsabile della gestione di questa donna che manifestava anche comportamenti aggressivi. Mi ha detto ‘mi dovevo occupare di mia moglie, facevo qualsiasi cosa per farla stare bene’. Non considerava le indicazioni di familiari e sanitari. Ha anche tentato suicidio il 31 agosto ’23 perché aveva pensato ‘se io mi uccido, ho silenzio. Sono stanco non ce la faccio più’. L’elemento scatenante potrebbe essere stato il fatto che i figli gli abbiano detto ‘o fai tu qualcosa per la mamma o ci pensiamo noi’. E lui ha pensato ‘piuttosto che fare qualcosa che danneggia la moglie, mi danneggio io’. Psichicamente era arrivato al limite delle sue possibilità. Quando si è risvegliato in ospedale (dopo averla uccisa aveva assunto i farmaci per togliersi la vita, ndr), chiese come stava la moglie e gli venne raccontato cos’era successo. Ad oggi lui sa che ha ucciso la moglie ma non riesce a collocarlo come qualcosa che gli appartiene perché non avrebbe fatto nulla contro di lei. Lui, quel giorno, la voleva contenere perché cercava di proteggersi. Sfuggiti non è pericoloso socialmente ma potenzialmente lo è per sé stesso".