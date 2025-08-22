Animatori per disabili. Dietro front della Regione

di Tiziana Petrelli

Un provvedimento approvato a fine luglio, presentato come risposta alle difficoltà degli Ambiti Territoriali Sociali, e poi ritirato nel giro di poche settimane dopo la rivolta dei sindacati. È la parabola della delibera 1205 della Regione Marche, che aveva introdotto la nuova figura di "Operatore per le attività di assistenza di base e ludico-ricreative rivolte a soggetti fragili". In poche parole, un animatore per disabili. Secondo l’assessore al Lavoro e alla Formazione, Stefano Aguzzi, l’iniziativa nasceva da "richieste precise arrivate dagli ambiti, che da tempo lamentano la difficoltà di reperire personale per i servizi socio-educativi e ricreativi".

La nuova figura, nelle intenzioni della Regione, avrebbe dovuto affiancare educatori professionali e operatori socio-sanitari nelle varie attività, sempre sotto la supervisione di un’équipe di specialisti. Ma i sindacati hanno reagito con fermezza. Cgil, Cisl e Uil Marche, insieme alle federazioni Fp, Fisascat e Uiltucs, hanno diffuso un comunicato unitario per chiedere la sospensione e il ritiro della delibera, giudicata "inadeguata" e potenzialmente dannosa. Nel mirino soprattutto il rischio di sostituzione rispetto agli educatori professionali: "Una scelta che non alza la qualità dei servizi ma comprime i costi del lavoro, creando ulteriore precarietà", hanno denunciato.

Lo scontro si è infiammato quando i sindacati hanno smentito pubblicamente Aguzzi, che aveva parlato di un lavoro di concertazione con tutte le parti interessate: "Nessun coinvolgimento, nessuna interlocuzione" hanno replicato. Così, di fronte alla protesta e alle accuse di voler "svalutare" la figura dell’educatore professionale, la Regione ha infine deciso di sospendere il provvedimento, rimandando ogni decisione alla prossima Giunta che si insedierà dopo le elezioni. La vicenda ha avuto eco anche sul piano politico.

Simona Ricci, responsabile del settore dipendenze nella segreteria nazionale della funzione pubblica Cgil parla di "una figura inventata di sana pianta per abbassare costi e qualità dei servizi, spacciata come condivisa con i sindacati quando in realtà non c’è mai stata interlocuzione". E ancora: "Questa qualifica non esiste in nessuna parte d’Italia: non sono Oss, non sono educatori, è un ibrido che rischia di affidare persone con fragilità certificate a figure prive di competenze". A chiudere la polemica arriva la voce delle famiglie. Francesca Busca, presidente dell’associazione Agfh di Fano, osserva: "Accanto a una persona con disabilità non ci può essere una figura senza competenze, perché altrimenti l’intervento è inefficace. È come mettere un infermiere a fare il medico".