Animatori per disabili. È guerra tra i sindacati

E’ ancora scontro sulla figura dell’animatore per disabili, prevista dalla Regione e poi sospesa per le proteste dei sindacati e delle associazioni. Uno scontro politico. La battaglia sulla delibera 1205 della Regione Marche, che introduceva la figura di "Operatore per le attività di assistenza di base e ludico-ricreative rivolte a soggetti fragili", non si ferma - infatti - con la sospensione del provvedimento. Continua sul piano sindacale. Perché dopo la protesta di Cgil, Cisl e Uil, che si erano intestati la vittoria, interviene l’Unione sindacale di base (Usb) per rivendicare il risultato come frutto esclusivo della propria azione. "Il blocco della Dgr 1205 porta la firma di Usb, non di chi arriva sempre dopo, a giochi fatti", scrive l’organizzazione in una dura lettera aperta alla Fp Cgil Marche.

"Siamo stati noi a chiedere l’incontro con la Regione, noi a sederci al tavolo con l’assessore Aguzzi e i dirigenti l’11 agosto (in foto la delegazione ad Ancona), noi a presentare argomenti chiari e documentati, e soprattutto noi a firmare il verbale che certifica la sospensione. Cgil non c’era, non ha fatto nulla, oggi prova solo a raccogliere consensi sulla nostra fatica". Usb parla di "bugie politiche e sindacali ai danni dei lavoratori" e accusa i confederali di limitarsi a "passerelle e proclami", mentre l’organizzazione di base "lotta nei luoghi di lavoro e ottiene risultati concreti".

Dal canto suo, l’assessore al Lavoro Stefano Aguzzi precisa che la richiesta di istituire la nuova figura "non è partita dal mio assessorato, ma dal settore sociale della Regione, sollecitato dagli Ambiti Territoriali in difficoltà a reperire personale". Aguzzi conferma l’incontro con Usb l’11 agosto, da cui sono emerse "criticità reali che ho ritenuto fondate", tanto da portarlo a sospendere subito la delibera. L’assessore aggiunge che solo successivamente, il 13 agosto, ha ricevuto la comunicazione di Cgil, Cisl e Uil con la richiesta di ritiro della delibera, alla quale ha subito risposto ribadendo la decisione di sospendere l’iniziativa e l’intenzione di avviare ulteriori approfondimenti. "Il provvedimento emanato – sottolinea Aguzzi – non produrrà effetti perché subito ritirato. Sarà eventualmente ripreso dalla nuova Giunta regionale".

