Anpi Fano "sbaglia" la Liberazione: si celebra l’80°, ma sono passati 81 anni

Fano (Pesaro e Urbino) 11 settembre 2025 - La scritta campeggia grande al centro della locandina: «80° della Liberazione di Fano». Eppure i conti parlano chiaro: dall’11 settembre 1944, giorno in cui le truppe alleate liberarono la città dall’occupazione nazifascista, sono passati 81 anni. Un errore che non scalfisce però lo spirito della Notte Antifascista, in programma per stasera (giovedì 11 settembre 2025), alle ore 19, nella sala Cubo del centro commerciale di San Lazzaro. L’evento, dal titolo evocativo «Alba Rossa», è organizzato da Polo9 con il sostegno di Coop Alleanza 3.0 e la collaborazione di Anpi, Emergency, Primavera della Legalità e altre associazioni. Un appuntamento che intreccia memoria, testimonianza civile e linguaggi diversi, pensato per riaffermare i valori della Resistenza e della democrazia. La serata sarà coordinata da Elizabeth Iacucci e Paolo Pagnoni. Tra gli interventi spiccano quello di Giuseppe Paolini, presidente della Provincia di Pesaro e Urbino, e di Francesco Boria, presidente della sezione Anpi «Leda Antinori». A portare contributi anche l’attivista palestinese Yasmin Dabash e l’educatore di Polo9 Davide Battistoni. Il regista Daniele Biacchessi presenterà il suo docufilm «L’armadio della vergogna», che verrà proiettato durante la manifestazione. Accanto agli interventi istituzionali e culturali, spazio anche all’arte e alla musica con la voce di Tiziana Gasparini e la chitarra di Andrea Vincenzetti. Prima, alle 19, un buffet gratuito a base di pizza e dolci realizzati dagli ospiti delle Comunità Terapeutiche di Polo9. Un anniversario importante, l’81°, che richiama il ricordo del settembre 1944 ma guarda anche al presente, ribadendo l’attualità del messaggio antifascista. La locandina ha sbagliato il numero, ma non il senso profondo di un evento che vuole tenere viva la memoria e la coscienza collettiva.