Maxi antenna 5G, Cerasa insorge

San Costanzo (Pesaro Urbino), 30 aprile 2025 – Fa discutere tra i cittadini di Cerasa di San Costanzo la comunicazione da parte del Suap, lo Sportello Unico per le Attività Produttive, che è stata recentemente presentata dalla società Inwit Spa la domanda per l’installazione di un’antenna 5G in un terreno comunale vicino al cimitero del paese. Al riguardo, il Suap ha convocato una conferenza dei servizi decisoria da effettuarsi in modalità asincrona, cioè senza riunioni in presenza, ma con invio telematico della documentazione da parte degli enti interessati. Diversa la gente del posto che sta esprimendo perplessità e preoccupazione per questo nuovo impianto, segnalando oltre ai risvolti legati all’inquinamento da onde elettromagnetiche la deturpazione del paesaggio che sarebbe causata da un grosso palo alto all’incirca 30 metri.

In merito, il sindaco Domenico Carbone precisa: “Attualmente il progetto non ha alcun titolo autorizzativo, in quanto non è stato stipulato nessun contratto con il Comune, proprietario del terreno. Si tratta, ad oggi, di una mera ipotesi progettuale”. Detto ciò il primo cittadino aggiunge: “Effettivamente esiste una necessità di potenziamento del segnale in quell’area, che risulta carente sotto il profilo della copertura mobile. Inoltre, va ricordato che le infrastrutture di comunicazione elettronica, come le antenne 5G, sono classificate a livello nazionale come opere strategiche, e pertanto le amministrazioni locali non possono bloccare autonomamente progetti di questo tipo. Il Comune assicura fin da ora che, qualora il progetto dovesse concretizzarsi, verranno effettuati tutti i controlli tecnici e normativi previsti dalla legge, con la massima attenzione alla tutela della salute pubblica e dell’ambiente”.

Infine una chiusura ‘politica’: “A smentita di alcune polemiche strumentali, si evidenzia che la società Inwit aveva già avviato interlocuzioni con la precedente amministrazione, la quale aveva individuato l’area oggi oggetto di discussione. L’attuale giunta continuerà ad agire con trasparenza e nel rispetto delle normative vigenti”.