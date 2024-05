Antiabortisti e Pro life nei consultori: "Li contrastiamo a colpi di firme"

di Tiziana Petrelli

"Non è solo una petizione, ma fa parte del nostro impegno contro le campagne anti-abortiste e contro la presenza di Pro Vita all’interno dei consultori familiari del Servizio sanitario nazionale che per costituzione deve essere pubblico, universale e laico". Così la fanese Simona Ricci, femminista e sindacalista, nell’incontro di donne in cui ieri sono stati diffusi gli ultimi dati sull’attività dei consultori familiari nelle Marche e quelli sull’interruzione volontaria della gravidanza (IVG) nella nostra regione.

L’input è stato offerto dalle quasi 700 firme raccolte dalla petizione contro "la pubblicità ingannevole" di Pro Vita & Famiglia che ha avviato una campagna di camion-vela che affida ad un embrione parlante il messaggio "9 biologi su 10 mi riconoscono come un essere umano. E tu?". "La libertà di espressione è sacrosanta – ha spiegato Francesca Palazzi Arduini, pubblicitaria e redattrice di Femminismi Blog –. Se avessero scritto ‘Noi pensiamo che un essere umano lo è dal concepimento’ non avremmo avuto nulla da obiettare. Invece il manifesto sponsorizzato da Pro Vita mente, per mettere in dubbio la liceità dell’IVG. Hanno manipolato l’indagine statistica di un sociologo americano, strumentalizzandola per fare una campagna anti-abortista. Noi pensiamo che sia giusto che gli anti abortisti facciano la loro attività, ma non possono farlo criminalizzando le donne, avvalorando il giudizio di assassine per quelle che assumono la pillola del giorno dopo o fanno l’IVG, che è permessa dalla legge nelle prime 12 settimane dal concepimento. Siamo poi tutti d’accordo con i 9 biologi su 10 che la vita cellulare inizi dall’incontro tra ovulo e spermatozoo, ma affermare che il prodotto in fieri sia un essere umano e abbia dei diritti come persona è cosa molto diversa. Questa è quindi una fake news a cui bisogna reagire".

Per difendere una cultura dell’autodeterminazione delle donne accompagnata da una maggior consapevolezza sul diritto alla salute riproduttiva, alla serenità familiare tramite una gravidanza decisa e responsabile, la petizione sarà spedita ai Comuni, ad Anci, all’Ordine dei biologi di Emilia Romagna e Marche, chiedendo di applicare il Protocollo di tutela da "fake" e pubblicità non corrette già riconosciuto da Anci e Iap, Istituto per l’Autodisciplina pubblicitaria, ciò anche in caso di pubblicità non commerciale.

"Venerdì prossimo, dalle 10 alle 12 - annuncia Ricci -, come Casa delle Donne presidieremo il consultorio di via Nanterre a Pesaro per difendere i consultori familiari pubblici, perché la Legge 194 disciplina non la presenza delle associazioni cattoliche, ma di tutte le associazioni all’interno dei consultori familiari per il sostegno al post maternità". I dati snocciolati ieri mostrano una fitta rete di consultori nelle Marche, 68 (+5 rispetto al 2018), uno ogni 25.229 "però l’attività rispetto alla popolazione, agli adolescenti e ai giovani 14-19 anni è la più bassa a livello nazionale (1,6% contro il 5,6% di media)" così come il numero medio di prestazioni erogate (12,5 contro 15,1%).

Per le Marche penultimo posto in Italia anche per l’offerta di corsi di accompagnamento alla nascita (50,8%) e per l’attività nelle scuole (48,6%). La nostra regione primeggia però per il calo (-16,8% su una media nazionale di -4,2%) di IVG, che per le femministe è strettamente collegato al fatto che "solo 3 consultori effettuano counselling IVG (4,4% il dato più basso a livello nazionale) e qui l’obiezione di coscienza dei ginecologi è del 71% (la media nazionale è di 63,4%)".