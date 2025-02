Anziani disabili sotto sfratto: "Procedura rinviata a settembre"

"Giustizia nel caso della famiglia, composta da tre anziani, sotto sfratto non per morosità ma per finita locazione". E’ quanto segnala, in una nota, l’associazione a difesa degli inquilini Asia-Usb Ancona a proposito di uno sfratto che era previsto per martedì scorso a Fano. "Il tribunale di Pesaro – prosegue la nota – quando l’ufficiale giudiziario era praticamente sull’uscio per fare eseguire la sentenza che avrebbe privato tre persone anziane e fragili del loro rifugio, ha infatti concesso un differimento della procedura fino al 30 settembre. Asia - Usb Ancona ha ottenuto quindi una grande vittoria e il merito va a chi non è mai arretrato di un passo: la sconfitta l’abbiamo trasformata in vittoria insieme. Rimane l’amaro in bocca per il silenzio del Comune: abbiamo lottato anche contro l’indifferenza della politica".