Anziano cade nel torrente a Fano: salvato dai carabinieri

Fano, 14 luglio 2023 – La figlia non trovava più il padre anziano, e si è rivolta in preda all’ansia ai carabinieri. Sono loro che l’hanno salvato, dopo averlo ritrovato semi cosciente in un dirupo nel quale era caduto lungo il torrente Arzilla, a Fano.

Protagonista della vicenda un cittadino svizzero di 86 anni in vacanza con la famiglia a Fano. Giovedì scorso, la centrale operativa dei carabinieri di Fano riceve una richiesta di aiuto da parte della figlia del turista. La donna era preoccupata per il mancato rientro a casa del genitore uscito nella mattinata per una passeggiata a piedi lungo le sponde del torrente.

I militari del Radiomobile iniziano subito le ricerche, e nel giro di pochi minuti rintracciano l’uomo: colpito da un malore, era caduto in un profondo dirupo, ed era nascosto dalla fitta vegetazione, che lo ricopriva totalmente. L’anziano era stremato e non più in grado di muoversi autonomamente. Ancora pochissime ore e poteva essere tragedia.

I carabinieri si calano verso il letto del torrente, ne guadano un tratto e se lo caricano sulle spalle, riportandolo sulla strada per poi affidarlo ai sanitari del 118.