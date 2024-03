AperiBau, l’happy hour per Fido: così Chiara Paci serve cocktail ai cani

Fano, 21 marzo 2024 – In questi giorni c’è un allegro cagnolino con gli occhiali da sole rossi e un cocktail colorato tra le zampine, che fa capolino in Rete. E’ con questa immagine buffa, infatti, che la fanese Chiara Paci ha iniziato a pubblicizzare la sua nuova iniziativa imprenditoriale.

Si chiama "AperiBau" e rappresenta un nuovo modo di fare la dogsitter. "Abito in una casa abbastanza grande che ha anche un bellissimo giardino - spiega la 43enne fanese, mamma e amante degli animali -. Ed è qui, a Sant’Orso, che nascerà AperiBau. Pensavo di iniziare con quattro o cinque cani per volta, in modo che stiano insieme, giochino e socializzino, mentre io li tengo d’occhio uno ad uno. Se ci sarà qualche cane meno socievole, poco compatibile, ci sarà la possibilità di metterlo in un box in cui potrà comunque stare bene e fare il suo bell’aperitivo.

L’AperiBau consiste nel mettere un po’ di musica in sottofondo che tiene l’ambiente allegro, a ogni cane verrà servito il suo ‘drink’ che altro non è che un frullato di frutta fresca e delle crocchette o il salamotto tagliato a cubetti, da stuzzicare". E così mentre i ‘padroncini’ sono fuori casa per fare un aperitivo con gli amici umani, anche i loro amici a quattro zampe potranno stare in compagnia e divertirsi un po’.

"L’idea mi è venuta vedendo il cane del mio fidanzato star troppo in casa da solo, perché lui sta via anche 10/12 ore al giorno per lavoro. Quanti altri fanesi hanno lo stesso problema? Qui invece i nostri cani staranno insieme, accuditi amorevolmente".

"Il mio sogno è quello di creare un asilo per cani in uno spazio comunale, ma intanto parto con questo nuovo luogo di incontro e socializzazione canina, nel giardino di casa mia" racconta Chiara Paci, di cui in passato abbiamo già parlato sulle pagine del Carlino perché nel 2019 ha fondato la cooperativa "Mamadre" con cui per un paio di anni ha aiutato un centinaio di mamme sole con i bambini, dal punto di vista psicologico, legale e pratico.

"Dopo il Covid ‘Mamadre’ non ha più riaperto per una serie di difficoltà che si sono presentate con e dopo la pandemia - prosegue - e così ora ho pensato di avviare questa nuova iniziativa. L’idea nasce dal mio amore per gli animali. Li ho sempre avuti da piccolina, ma adesso è un po’ che non li ho e mi mancano molto". In questi anni infatti Chiara ha tirato su da sola un figlio (ora 10enne), ha aiutato altre mamme sole come era stata lei e non ha avuto il tempo di accudire un amico a quattro zampe.