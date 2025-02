Sono aperte le iscrizioni al centro per l’infanzia ‘Peter Pan’ di San Lorenzo in Campo per l’anno educativo 2025-2026. Una struttura comunale aperta nel 2008 e gestita dalla cooperativa sociale ‘La Macina’, che si trova nel campus scolastico che ospita anche la secondaria di primo grado e il nuovo palazzetto dello sport, che è in grado di ospitare 25 bambini della fascia 0-3 anni. Chi è interessato a iscrivere il proprio bimbo o vuole assumere informazioni più dettagliate sul servizio può contattare l’equipe educativa al 328.8057207 o i servizi demografici comunali allo 0721.774230.