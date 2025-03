Apezteguia gol. Tre punti al Fano

R.P.SENIGALLIA

CALCIO (4-3-1-2): Giulini; Riggioni (28’ st Manuelli), Nodari, D’Anzi, Incerti (16’ st Mea); Bianchi, Omiccioli (35’ st Patrignani), Niang; Palazzi; Gueye (38’ st Ricci), Giovanelli (23’ st Apezteguia). A disp. Sodani, Casoli, Bonazelli, Orazi. All. Spendolini.

REAL PORTO SENIGALLIA (4-3-1-2): Conti (38’ st Angeletti), Pambianchi, Dione Pape, Scarpini, Simone, Cucchi, Bertozzi (16’ st Mariotti), Pirani, Nacciarriti, Galli (38’ st Mancini), Binetti (31’ st Leye). A disp. Simonetti, Titti, Lenci, Bonafede, Renani. All. Curzi. Arbitro: Massetti di Pesaro.

Reti: 28’ st Apezteguia.

Note: pomeriggio grigio, terreno pesante, spettatori 200. Osservato un 1’ di silenzio per la scomparsa di un dirigente del Real Porto. Ammoniti: Pambianchi. Riggioni. Curzi (all.), Pirani, Binetti, Omiccioli. Angoli 6-1, recuperi 2’ + 5’.

Un gol d’astuzia del cubano Joel Apezteguia trae d’impaccio un Fano poco brillante contro un Real Porto Senigallia che gioca una bella gara di sostanza e senza sbavature. Chi invece sbaglia un po’ troppo, sia nella fluidità del gioco che nelle conclusioni, è proprio la formazione fanese che ha alcuni elementi poco reattivi e poco vivaci quando si tratta di affondare i colpi. Gli ospiti hanno l’unica vera occasione dopo il fischio d’inizio con Galli il cui diagonale da buona posizione si perde sul fondo. Il Fano inizia a macinare, ma si vede che fa fatica e il primo tempo scorre via liscio, a parte una punizione di Palazzi (10’) respinta dal portiere una conclusione a fil di palo di Giovanelli (24’). Proprio l’attaccante granata va vicino al gol in apertura di ripresa (9’) ma il pallonetto a porta vuota è salvato sulla riga dall’incredibile recupero di Simone. Il vantaggio sembra non concretizzarsi mai, ma al 28’ ci pensa Apezteguia entrato da pochi minuti. L’attaccante cubano approfitta di una palla vagante al limite dell’area dove era uscito anche il portiere Conti e con un rasoterra infila la porta sguarnita. Nel finale il Fano si limita a controllare la vana reazione dei senigagliesi e si porta a casa la 18a vittoria consecutiva.

sil.cla.