Appartamento in fiamme, condomini evacuati. Donna intossicata, ma i danni sono limitati

Momenti di paura ieri in via Mascherpa a Fano, dove un violento incendio ha distrutto un appartamento al civico 6 e costretto all’evacuazione l’intero stabile. Le fiamme sono divampate poco prima delle 13, partendo da una candela lasciata accesa in una stanza, e si sono propagate rapidamente, rendendo inutili i tentativi di spegnimento autonomo. All’interno dell’abitazione si trovava una signora di 75 anni che, accortasi del pericolo, è riuscita a mettersi in salvo. La donna però, pur non avendo riportato intossicazioni da fumo, si è ferita nel tentativo di sedare le fiamme ed è stata trasportata al pronto soccorso.

Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco di Fano ha poi evitato che il rogo si estendesse ad altri appartamenti, ma i danni all’abitazione della donna sono stati totali. Sul posto è giunta anche la polizia locale, che ha coordinato le operazioni di sicurezza e ha disposto l’evacuazione dell’intero edificio. Il timore maggiore era per gli abitanti dei piani superiori, tra cui un’anziana di oltre 80 anni al terzo piano. La donna, in difficoltà nei movimenti, è stata soccorsa da un agente della polizia locale, che l’ha presa in braccio e portata in salvo al piano terra, evitando rischi di intossicazione.

"La casa andata a fuoco era al piano terra ed è ora completamente inagibile – ha spiegato il sindaco di Fano, Luca Serfilippi – ma l’evacuazione ha coinvolto in un primo momento anche altri residenti per ragioni di sicurezza. Dopo le verifiche tecniche per accertare la stabilità dell’edificio e comprendere se vi fossero stati danni strutturali, gli altri condomini in serata hanno potuto rientrare nelle loro abitazioni. Non così la 75enne".

Tiziana Petrelli