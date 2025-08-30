Appello di Panaroni: più illuminazione in via Mura Malatestiane

"Un’adeguata illuminazione pubblica è il primo presidio di sicurezza". Con questa premessa il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, Francesco Panaroni, accende i riflettori sulla condizione di via Mura Malatestiane, presentando un’interpellanza che segnala all’amministrazione pubblica le criticità di via Mura Malatestiane, strada di collegamento fra il parcheggio della Rocca Malatestiana e via Arco d’Augusto, dunque porta naturale verso il centro storico e la zona mare. Un tratto centrale e frequentato, ma che resta immerso nell’oscurità. "In tutta la via – sottolinea Panaroni – è presente soltanto un punto luce, nei pressi della scalinata che conduce in via Arco d’Augusto, nella parte retrostante la scuola Gandiglio. Per il resto la strada è buia e pericolosa, specie per chi la percorre a piedi". L’esponente pentastellato richiama anche episodi verificatisi in passato, a dimostrazione di come l’oscurità possa diventare terreno fertile per situazioni di pericolo e di illegalità. La denuncia arriva in un periodo in cui l’autunno e l’inverno riducono progressivamente le ore di luce, rendendo ancora più problematica la frequentazione dell’area. "Nonostante la presenza di diversi esercizi commerciali – osserva Panaroni – questa situazione non agevola di certo la vivibilità". Di qui la richiesta al Comune di intervenire non solo con l’installazione di nuovi punti luce, ma anche con videocamere ad hoc, così da garantire maggiore sicurezza e ridare alla via la dignità di un percorso urbano centrale, oggi percepito come insicuro e poco accogliente.

ti. pe.