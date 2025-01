Apprendisti ceramisti

MONDOLFO

Su iniziativa dell’Associazione della Arti, col patrocinio del Comune, oggi al Bastione Sant’Anna di Mondolfo, dalle 15,30 alle 18,30 si terrà l’iniziativa ‘Le querce dalle ghiande d’oro’. Si tratta di un laboratorio di ceramica rivolto a piccoli e adulti con la ceramista Laura Lippera. "Argilla da modellare, colori per pitturare e smalti per lucidare. Si realizzeranno querce dalla ghiande d’oro per riprodurre lo stemma di Mondolfo e portacandele con foglie di quercia", evidenziano gli organizzatori. La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria al 339.3064698 e a museocivicomondolfo@gmail.com.

s.fr.