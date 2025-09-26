Apre a Fano la Link University: decolla il corso di medicina e chirurgia

Fano, 26 settembre 2025 – Ha aperto la sede fanese della Link University: ieri la benedizione, da parte di don Federico Tocchini, dei locali ristrutturati al secondo e terzo piano di Palazzo Marcolini che ospiteranno il corso di Medicina e Chirurgia. Aule, sala lettura e uffici completamente rinnovati, irriconoscibili rispetto allo stato di abbandono in cui si trovavano fino a qualche mese fa. Un investimento che ha già superato i 700 mila euro e che non si fermerà fin quando non saranno terminati tutti i lavori.

L’università privata, dopo le tante polemiche che hanno preceduto il suo arrivo in città, da ieri si è ufficialmente insediata: presenti i vertici di Unilink ad iniziare dal fondatore Francesco Polidori affiancato dall’amministratore delegato Paolo Mearelli (cda) e dal dottor Antonio Bisciari nel ruolo di consulente. Presenti anche il parlamentare della Lega Mirco Carloni, tra i promotori dell’insediamento della Link University nelle Marche, il sindaco Luca Serfilippi e l’assessore alle Attività economiche Alberto Santorelli. Nella sede fanese lavoreranno oltre una ventina di persone, di cui 18 professori, tra associati e ordinari, a cui si aggiungeranno quelli a contratto. Link University realizzerà collaborazioni con gli ospedali pubblici e le strutture sanitarie private del territorio visto che dal terzo anno è prevista per gli studenti di medicina la frequenza obbligatoria.

Polidori ha spiegato con i numeri, la scelta di aprire una sede a Fano: “Ci sono 1180 studenti di medicina iscritti alle università pubbliche marchigiane mentre altri 1400 giovani studiano fuori regione. Di quei 1400, il 60% non rientra più nelle Marche: noi seguiamo i loro bisogni”. E ancora: “Facciamo questo lavoro da 56 anni, nel 2024 il gruppo ha avuto 237 mila studenti, quest’anno saranno ancora di più e ci sono 8 mila persone che lavorano per noi. Siamo privati, non riceviamo finanziamenti da nessuno, le tasse per l’iscrizione a medicina (il corso più costoso) si aggirano intorno ai 19 mila euro l’anno ma per i residenti in provincia e nella regione è prevista una riduzione del 20% e del 10%”. “Da anni – ha fatto presente Carloni – c’è un incoming di giovani che va a studiare nelle università private delle grandi città, dove poi rimangono a specializzarsi e non tornano più nelle aree di origine, come le Marche e l’Umbria. Abbiamo già perso generazioni di medici e impoverito il nostro sistema sanitario tanto che oggi non riusciamo a reperire personale. Quella della Link University è la risposta del privato a studenti che altrimenti se ne andrebbero dalle Marche. Non c’è motivo di rinunciare a chi investe nella città, ravviva il centro storico con la presenza degli universitari e recupera un immobile storico: è surreale l’ostruzionismo fatto finora”.

“Un investimento importante sia dal punto di vista formativo sia per i riflessi economici sulla città – ha aggiunto l’assessore alle Attività economiche Alberto Santorelli – che accogliamo con entusiasmo. Investimento che è anche servito a valorizzare un palazzo comunale chiuso da oltre 10 anni e tenuto in un uno stato indecoroso”. Per chi volesse iscriversi al corso di medicina e chirurgia della Link University c’è ancora tempo per farlo, sono disponibili 80 posti: il test di ammissione, che scadeva oggi, è stato prorogato al 21 ottobre mentre l’iscrizione sarà possibile fino al 17 ottobre.