Arcobaleno di fuoco al porto di Fano? L’esperto risponde

Fano, 30 agosto 2023 – Hanno fatto il giro del web le spettacolari foto scattate questa mattina dal fanese Giorgio Falcioni, che mostrano un insolito fenomeno meteorologico nel cielo: un arcobaleno a metà, interrotto nel suo punto più alto.

"La stessa cosa, ma molto più piccola e contenuta si è verificata i giorni scorsi a Imperia e gli hanno dato un’importanza stratosferica" ha segnalato, ritenendo erroneamente si trattasse di "un enorme Arcobaleno interrotto, oppure un grandissimo Sole Marino". In ogni caso "di così grandi non ne ho mai visti".

Falcioni ha spiegato infatti che poteva trattarsi di "arcobaleno di fuoco" (una sorta di arcobaleno che si sviluppa in orizzontale) o anche un "cane solare" (un fenomeno dovuto alla rifrazione della luce solare).

Ma secondo l’ingegner Giovanni Panzieri, del Gruppo Astrofili Pesarese, che oltre ad essere studioso di fenomeni astrologici è appassionato di meteorologia, la spiegazione è un’altra: "E’ vero che dalle foto potrebbe sembrare un arco circumorizzontale detto anche popolarmente arcobaleno di fuoco: è un fenomeno meno frequente perché richiede il sole alto almeno 58 gradi e la presenza nella nube di cristalli di ghiaccio dalla forma particolare. Da noi si può vedere solo d’estate perché il sole è più alto. Ma essendosi, il fenomeno, verificato alle 9.30, il sole non era abbastanza alto: era meno di 58 gradi. Temo quindi che si tratti di un ’banale’ arcobaleno di cui si vede solo una parte. Domani a Fano il sole raggiunge come massima altezza poco più di 55 gradi, alle 13 circa. Non può essere il raro arco circumorizzontale come sembrava. Nulla di raro quindi, ma certo molto bello".