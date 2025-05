Area del Chiosco di via Molino: "Noi studenti la vorremmo così"

E’ stato illustrato dagli studenti della scuola secondaria di primo grado di San Lorenzo in Campo il progetto di rigenerazione urbana dell’area del chiosco di via Molino. Un lavoro realizzato grazie alla coprogettazione fra amministrazione comunale, Istituto comprensivo ‘Binotti’ e Ambito Sociale Territoriale n.6 di Fano. Presenti il sindaco Davide Dellonti, la sua vice Luciana Conti che ha la delega alla pubblica istruzione e ai servizi sociali ed educativi, l’architetto Beatrice Farneti, coordinatrice dell’intero progetto per conto dell’Ats 6, l’architetto Francesco Gasparoni, responsabile dell’Utc comunale e la professoressa Agnese Tomassetti di Arte e Immagine.

Il sindaco Dellonti evidenzia: "L’area del Chiosco di Via Molino rappresenta una zona di grande attrattività per il nostro territorio comunale e dalle grandi potenzialità. La presenza degli impianti sportivi (palestra scolastica, impianti da tennis e da padel), alla quale si aggiunge quella del parco giochi per i bambini intitolato a Mattia Luconi, nonché degli uffici di Poste Italiane, della Biblioteca, fanno di tale area un fulcro, un punto nodale da sviluppare e potenziare a beneficio dell’intera collettività, in particolare di giovani, giovanissimi e famiglie".

E proprio i giovani delle scuole medie hanno redatto il progetto di riqualificazione dell’area, che prevede la realizzazione di una struttura coperta in cui proiettare anche film, spazi per il tennis tavolo e altri spazi funzionali ai giovani.

s.fr.