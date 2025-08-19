Argento Vivo, la seconda alba degli anziani: tra nuove opportunità e critiche sui ritardi

Fano (Pesaro e Urbino) martedì 18 agosto 2025 - Eccoli, i 14mila fanesi sopra i 65 anni, raccontati non come un numero ma come una forza silenziosa che tiene insieme comunità e generazioni. A loro è dedicato “Argento Vivo”, il nuovo progetto per la longevità attiva. Un titolo che è già un manifesto: non l’argento che scolora, ma quello che brilla, vivo, dentro una stagione della vita troppo spesso descritta come un tramonto e che qui diventa, invece, seconda alba.È durata mesi la gestazione di questa coprogettazione, che ha preso il via simbolicamente con la Festa del Mare. Un percorso che vale 43mila euro e accompagnerà per 24 mesi gli anziani della città, seguendo le linee guida nazionali e regionali, ma soprattutto una visione: invecchiare non è arretrare, ma conquistare libertà nuove, mettere a disposizione saperi e tempo, vivere relazioni intergenerazionali. “Vogliamo abbandonare la logica dell’assistenzialismo – sottolinea Alberto Di Martino, presidente della Fondazione di Comunità Fano Flaminia Cesano – e riconoscere in ogni persona un valore unico, da intrecciare con quello degli altri”.Le azioni previste hanno i tratti di un film corale: incontri con professionisti della salute, ginnastica dolce e camminate, laboratori cognitivi e creativi, gite culturali, progetti nelle scuole per trasmettere memoria e mestieri, orti e giardini condivisi, fino alla digitalizzazione delle storie di vita degli anziani in un “Archivio Vivente”. Non solo circoli ricreativi, ma piazze aperte alla città, con uno sportello d’ascolto presso il Centro Famiglie 6Plurale e il “Telefono Amico” per monitorare chi non ha una rete di sostegno.Non mancano però le voci critiche. Dimitri Tinti, già assessore alle Politiche sociali e oggi consigliere comunale del PD, accoglie con favore la ripartenza ma ricorda i ritardi che hanno segnato l’estate appena trascorsa: “I circoli sono stati lasciati senza coordinamento, la storica rassegna Questa calda… terza età non è stata riproposta e persino le vacanze estive sono saltate. La partenza a fine agosto rischia di limitare l’impatto di un progetto che avrebbe bisogno di continuità e slancio”.Per Tinti, molte attività non sono affatto nuove ma riprendono quanto costruito negli ultimi anni con il progetto “Old but Gold – Anziano vale oro”. “La vera sfida della longevità attiva – osserva – è riconoscere il valore di una generazione che non è ‘vecchia’, ma portatrice di saperi, memoria e relazioni. Non possiamo permetterci di svalutare questo patrimonio umano”. E con ironia aggiunge: “Dall’oro all’argento: speriamo che non sia una riduzione di impegno, perché gli anziani continuano a valere oro”.Attorno a questo mosaico c’è oggi la regia della comunità: Auser, cooperative sociali, associazioni come Il Piccolo Grande Alessandro. Realtà diverse che, coordinate, provano a trasformare la vecchiaia in un tempo di rinascita. Perché se la giovinezza è l’età dei progetti, l’anzianità può essere l’età della trasmissione e del dono. È questo il cuore di “Argento Vivo”: restituire dignità e protagonismo a chi troppo spesso viene raccontato come fragile, ricordando che una città cresce davvero solo se sa custodire i suoi anziani non come peso, ma come radice viva e feconda del futuro.