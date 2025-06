Armadietto rubato con tutti i fucili. Ladri ripresi dalle telecamere

di Sandro Franceschetti

Hanno un volto e potrebbero essere individuati a breve dalle forze dell’ordine i tre delinquenti che nella tarda serata di domenica hanno rubato un armadio blindato dalla casa di un cacciatore a Marotta, dove erano custoditi sette fucili. E accanto ad essi c’erano pure due pistole e banconote per circa 3mila euro. A svelare com’è andata e che esistono delle immagini di telecamere che hanno ripreso tutti i movimenti all’esterno dei ladri è la padrona di casa, Maria Dileo. "Un impianto di videosorveglianza vicino ha filmato tutti gli spostamenti dei malintenzionati, che si vedono chiaramente in volto".

Ma andiamo con ordine: "Erano le 22,40 quando un’auto grigia Seat Leon si ferma in prossimità della nostra villetta in via Delle Regioni dalla quale scende un uomo sulla cinquantina che suona il campanello, più volte, e trascorsi circa 3 minuti, senza risposta, viene raggiunto da un altro, mentre la macchina, con al volante un terzo tizio si allontana. I due si dirigono verso il retro di casa e scavalcano la recinzione. Poi raggiungono la zona davanti e con un piede di porco forzano una porta finestra a pian terreno".

Per aprire l’infisso hanno impiegato 4 minuti, "dalle 23 alle 23,04 – conferma la signora Maria -, dopodiché suono usciti reggendo l’armadio blindato che si trovava in soffitta 7 minuti più tardi, alle 23,11. L’hanno caricato in macchina con l’aiuto anche del terzo soggetto e poi si sono dileguati". Da alcune immagini, come detto, i tre ladri sono ben visibili: "Tre uomini alti e piuttosto robusti, sulla cinquantina – riprende Dileo -. Io non faccio l’inquirente, ma credo che i vari filmati offrano tutti i presupposti per identificare i responsabili. E mi auguro che ciò avvenga, perché al di là delle pene spesso molto leggere che poi vengono comminate, prendere chi ha commesso un furto è un segnale di forza delle istituzioni che può scoraggiare altri malintenzionati".

Oltre a rubare l’armadio blindato, con la speranza che contenesse oltre ad armi anche beni preziosi, come in parte è stato, visto che c’erano 3mila euro in contanti, i delinquenti hanno anche messo sotto sopra la camera da letto dei padroni di casa, senza tuttavia trovare nulla di loro interesse. Sul caso indagano i carabinieri di Marotta appartenenti alla compagnia di Fano.