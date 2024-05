"Armonie Naturali fra note e parole" alla San Domenico

"Armonie Naturali fra note e parole" è in programma oggi pomeriggio, alle 17.30, alla Pinacoteca San Domenico con Carlo Borghi (chitarra e cori), Nikolas Fraternale (percussione e piano), Andrea Rossi (voce armonica). "Un appuntamento che valorizzerà le tematiche legate all’iniziativa ‘Terra e Clima’ in chiave musicale così da enfatizzare un linguaggio emotivo e contemporaneo - spiegano le organizzatrici, Frediana Benni e Mirella Montalbano -. Sarà un momento di confronto e di riflessione con le letture che verranno proposte. Terra Clima è un percorso che indaga gli argomenti che da vicino toccano gli aspetti ambientali, influenzando la nostra vita quotidiana". Questo il programma di sala di oggi pomeriggio alla San Domenico: Monaci e alberi (Dom Salvatore Frigerio) Cantico delle creature (Angelo Branduardi); Noi siamo le nostre azioni (Storie di clima Roberto Barbiero Valentina Musmeci); Sole spento (Timoria); Il silenzio delle piante (Wislawa Szymborska); La cura (Franco Battiato), Jungle nama (Amitav Ghosh); Redemption song (Bob Marley); Duetto attivista e negazionista; La danza della mente (Andrea Rossi); L’età fragile (Donatella di Pietrantonio); Luci riflesse (Esperia); E il giardino creò l’uomo (Jorn de Précy); Wish you where here (Pink Floyd); Musica e natura (legno di risonanza); Lento blues della natura; La sentenza "Verein Klima Seniorinnen Schweiz e altri contro la Svizzera"; Sogna ragazzo sogna (Roberto Vecchioni).