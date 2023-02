Arrestato maestro di tennis: palpeggiava gli allievi minorenni

Maestro di tennis arrestato per i palpeggiamenti sui suoi allievi (foto d'archivio)

Fano, 17 febbraio 2023 – Era considerato da tutti molto bravo ad insegnare a giocare a tennis ai più piccoli. Ma non si limitava a questo. Un 37enne maestro da tennis di Pesaro, originario del Sudamerica, è accusato di aver palpeggiato almeno quattro allievi minorenni tra i 10 e i 15 anni, durante le sedute di allenamento, negli spogliatoi e anche nelle occasioni di incontro esterne al circolo tennis.

Dopo una prima denuncia presentata da una coppia di genitori che avevano raccolto la testimonianza del figlio, la polizia ha iniziato ad indagare sul maestro di tennis accorgendosi dei suoi comportamenti.

Poi sono stati chiamati in commissariato tutti i genitori degli allievi per avere la loro testimonianza ed è uscito fuori altro. Da qui l’indagine e la richiesta di cattura che ieri il gip ha firmato disponendo per il 37enne gli arresti domiciliari. In una nota della polizia si legge: "Le verifiche effettuate hanno consentito di acquisire elementi indiziari a carico di un istruttore del circolo che, secondo la tesi investigativa, tramite un abile lavoro psicologico, era riuscito a circuire alcuni minorenni, anche provenienti da Pesaro, città presso la quale l’uomo aveva lavorato sempre come istruttore di tennis, compiendo atti sessuali su di loro”.