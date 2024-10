Arretramento ferrovia a Fano, Ricci scatenato: “Se ci rubano 1,8 miliardi sarà rivolta”

Fano, 27 ottobre 2024 – “Ci sarà una rivolta se Governo e Regione ci faranno perdere 1 miliardo 800milioni di euro per l’arretramento della ferrovia tra Pesaro e Fano”. L’europarlamentare Matteo Ricci, dopo mesi di silenzio se si escludono le ospitate televisive, l’altro ieri sera a Fano (sala Pedinotti), ha di fatto aperto la campagna elettorale per le elezioni regionali del 2025, parlando di “Infrastrutture: opportunità per lo sviluppo e il turismo”.

Durissimo contro il centrodestra e la giunta Acquaroli: “La perdita di 1miliardo 800milioni di euro sarebbe il più grande furto della storia di questa regione. Soldi sottratti a Fano e Pesaro, che fino a prova contraria sono la seconda e la terza città delle Marche, per dirottarli su altre regioni: faremo di tutto per impedirglielo. Per me è inconcepibile che un territorio possa aver opportunità di sviluppo e lavoro ma non le colga perché le risorse sono state trovate da un amministratore di centrosinistra (lo stesso Ricci quando era sindaco di Pesaro ndr) e i meriti se li prenderebbe lui. Come si fa a ragionare così, questa è una mentalità politica demenziale”.

E ancora Ricci: “Invece di cogliere l’occasione di lavoro, sviluppo e sostenibilità legata all’investimento si preferisce non spendere quei soldi e trasformare le Marche in una regione piccola, piccola”. L’europarlamentare annuncia la volontà di incontrare nei prossimi giorni i sindaci di Pesaro Andrea Biancani (Pd) e di Fano Luca Serfilippi (Lega): “Non credo che le due città e le rispettive vallate possano permettersi di perdere un’occasione storica come questa, una scelta strategica capace di cambiare il futuro della regione e delle prossime generazioni”. Ricci ricorda che quel finanziamento non è una chiacchiera al vento ma “soldi veri stanziati per il nostro territorio nel bilancio dello Stato dal governo Draghi, su richiesta dell’allora ministro Giovannini, per un arretramento che fino a quel momento sembrava impossibile”.

L’eurodeputato lancia anche un monito sul rischio isolamento delle Marche: “Quando sarà più comodo, veloce, e conveniente raggiungere Bari passando per Napoli, asse sui su cui si sviluppa l’alta velocità (Napoli, Roma, Firenze, Reggio Emilia, Bologna, Milano, Torino) il rischio è che sulla linea Adriatica non viaggi più nessuno e le regioni più penalizzate saranno le Marche, l’Abruzzo e il Molise”.

Infine liquida come “un grande inganno la proposta del ministro Salvini di portare l’alta velocità sulla Bologna-Bari con una nuova linea che avrà un costo totale di 85 miliardi. Peccato che gli unici soldi disponibili sono i 5 miliardi del governo Draghi (di cui fa parte il miliardo 800milioni di Fano e Pesaro) che dovevano servire a potenziare la media velocità sulla linea Adriatica. Il mio timore è che quei soldi saranno utilizzati in gran parte per la progettazione e il resto confluiranno sui nodi di partenza di Bologna e Bari. Poi il centrodestra ci parla di filiera politica, qui mi sembra ci sia solo la filiera del fischione”.

Non meno tenero Ricci è stato con la giunta Acquaroli “per non aver sfruttato a vantaggio di tutta la regione il riconoscimento di Pesaro Capitale della Cultura: non hanno promosso neppure un incontro. Così come continuano a prendere in giro i cittadini con il ripristino della ferrovia Fano-Urbino. Quando si governa serve pragmatismo perché gli amministratori passano ma le città restano”. Presenti all’incontro il consigliere regionale Renato Claudio Minardi, il capogruppo Cristian Fanesi e il vicesegretario provinciale del partito Marco Perugini.