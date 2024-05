Arriva il comandante delle Fiamme Gialle. Alessandro Barbera

Si intitola ‘Legalità economico-fianziaria’ e avrà come relatore il generale di divisione Alessandro Barbera, comandante regionale Marche della Guardia di Finanza, l’incontro in programma per domani alle 21 alla biblioteca comunale ‘Sebastiano Dominici’ di San Michele al Fiume. L’iniziativa è organizzata dal gruppo di riflessione politica, sociale ed economica ‘Fuoritempo’. Il generale Barbera ha ricoperto a Roma l’incarico di comandante del Servizio centrale di investigazione sulla criminalità organizzata (Scico); reparto speciale della Guardia di Finanza, istituito nel ‘93. L’incontro di domani è realizzato con il patrocinio del Comune di Mondavio e la collaborazione di Cometa Biblioteche, Anpi Valcesano, Fattoria della Legalità, Libera Pesaro Urbino e Cgil PU. L’appuntamento s’inserisce all’interno della ‘Primavera della legalità’ 2024, incentrato su lotta alle mafie, rispetto dei diritti umani, educazione alla legalità.

s.fr.