Arriva la Potes turistica, ed è subito polemica

La delibera della Giunta regionale delle Marche sulle Potes turistiche, approvata lunedì, accende il confronto politico a Fano. Il provvedimento – 740 del 2025 – prevede l’attivazione dal 16 giugno al 15 settembre di una postazione di emergenza territoriale turistica operativa in orario notturno, dalle 20 alle 8, e composta da autista-soccorritore e soccorritore, senza personale sanitario professionista a bordo. La misura rientra nel piano di potenziamento del sistema sanitario per l’estate, che coinvolge anche altri comuni della provincia, come Gabicce Mare. A Fano, però, la decisione ha diviso il fronte politico.

Se da un lato Fratelli d’Italia saluta l’iniziativa come "una risposta concreta ed efficace per garantire sicurezza e tempestività nei servizi di emergenza", il Movimento 5 Stelle parla apertamente di un tradimento nei confronti della città: "Non è questo quanto deliberato dal Consiglio comunale". Nel dettaglio, Fd’I esprime "piena soddisfazione" per una misura che "risponde alle esigenze del territorio, soprattutto nel periodo di maggiore afflusso turistico". Di tutt’altro tenore il commento di Marta Ruggeri, capogruppo M5S in consiglio regionale, e Francesco Panaroni, capogruppo in consiglio comunale. I due esponenti pentastellaati rimarcano come il Consiglio comunale fanese avesse approvato all’unanimità una mozione per estendere l’orario dell’ambulanza infermieristica Potes da 12 a 24 ore, con personale sanitario qualificato. La scelta della Regione, accusano, "non corrisponde affatto a quel mandato: si è preferito attivare un mezzo non medicalizzato, gestito esclusivamente da volontari".

Il Movimento precisa di non voler in alcun modo sminuire il valore del volontariato, "che resta una risorsa preziosa e insostituibile", ma ribadisce che, nel campo dell’emergenza sanitaria, la presenza di professionisti formati è imprescindibile. "L’Ast di Pesaro Urbino dispone già di un’ambulanza nuova, parcheggiata presso il pronto soccorso di Fano: sarebbe bastato assumere pochi professionisti per attivare una copertura h24 realmente efficace", spiegano Ruggeri e Panaroni. Sul tavolo c’è anche il tema economico. Secondo i 5 Stelle, una convenzione con un’organizzazione di volontariato – "pur meritevole" – comporta comunque costi che "potevano essere investiti meglio, rafforzando le risorse interne". Una critica che affonda soprattutto quando i due esponenti ricordano che "a sostenere questa decisione è un partito il cui coordinatore cittadino è un ex infermiere del 118, che dovrebbe conoscere bene il valore insostituibile dei professionisti sanitari".

Il clima che si respira attorno alla Potes notturna è dunque tutt’altro che disteso. Se per Fratelli d’Italia la delibera regionale è una conferma dell’"approccio concreto e responsabile" della giunta Acquaroli, per i 5 Stelle si tratta invece di un’occasione mancata e di un gesto che va in direzione opposta rispetto a quanto chiesto dal Consiglio comunale. Il Movimento lancia un appello affinché si torni sulla decisione e si investa "in modo serio e strutturale nella salute dei cittadini". Nel frattempo, l’arrivo dei turisti si avvicina.

Tiziana Petrelli