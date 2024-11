Arriva l’abete in piazza. Il Natale al decollo

Con l’arrivo dell’Abete in piazza, ieri è partito ufficialmente il conto alla rovescia per il Natale 2024. La Città della Fortuna, infatti, dal 30 novembre al 6 gennaio si accende di magia con "Babbo Natale Arriva a Fano – Il Natale Più 2024". Questo lo slogan dell’iniziativa, la cui organizzazione è stata affidata - anche da questa nuova amministrazione - alla Pro Loco Fanum Fortunae, con un impegno di spesa di 80mila euro, per tutte le iniziative esclusi il Capodanno e l’Epifania. E’ arrivato da Fenile, il gigantesco abete che illuminerà piazza XX Settembre di lucine ed eventi. E’ dono della famiglia Pucci, che suo malgrado, ha dovuto abbatterlo perché la parte radicale di quella pianta era fortemente compromessa e quindi rischiava di crollare da un momento all’altro. Una pianta più piccola, poi, comparirà anche in piazza Marcolini dove con la sola punta di un altro abete secolare senza più vita, si realizzerà un secondo albero di Natale fanese. Quello artistico Del Signore-Seri invece è stato definitivamente messo in cantina, perché molti pannelli sono rovinati dai numerosi utilizzi negli anni e il costo della loro riparazione non valeva la candela. Quanto costa addobbare l’albero in piazza? Lo sapremo a gennaio. Per ora una sola cosa è certa: non riusciamo a fare una stima basandoci sui costi sostenuti negli ultimi tre anni, perché nelle rendicontazioni presentate dalla Pro Loco per ottenere i finanziamenti (60mila euro per il Natale 2021, 80mila euro per quello del 2022 e 100mila euro il Natale scorso) non compaiono mai le stesse voci di spesa. Nel Natale 2022 ad esempio si sono spesi 6.500 euro totali, 2.500 per il trasporto dell’abete in piazza (St Trasposti srl) e 4.000 di manodopera per la sua installazione (Techno -Tree snc di Cappelletti MAssimo e Luzi Matteo) voce che ricompare identica nella rendicontazione Natale 2023 da cui scompare però la voce trasporto, per cui il costo dello scorso anno risulta sceso a soli 4mila euro. Un caso a parte invece (come abbiamo già riferito) sono le fatture presentate dalla Pro Loco per l’evento 2021 dove di abete proprio non si parla, ma vengono rendicontati 4.000 euro (Adriatica Superfici) per il montaggio e smontaggio e sistemazione dell’Albero del Signore-Seri e 2.000 euro a Regini Garden per l’acquisto di alberi di Natale.

Tiziana Petrelli