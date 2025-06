Arriva un nuovo city-brand

Fano ha un nuovo city brand che sostituisce il precedente ideato da Zaccone-Guerra: "Fano Terra di Mare". Un’identità visiva moderna, "un simbolo più comprensibile ed immediato" è stato detto durante la presentazione ufficiale, ideato da Maybe Srl, che racconta l’anima doppia della città. Due onde verde nella "A" centrale del logo e azzurra nella "O" simboleggiano le colline e il mare, evocando movimento, vento e libertà. "Vogliamo un’immagine forte e riconoscibile per promuovere Fano in modo efficace", ha detto il sindaco Luca Serfilippi.