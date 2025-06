Arrivederci festival, riapre lo scalo: "Ma il palco resterà qui tutta l’estate"

Per ’the Temple’, l’avveniristico palco che ha stregato l’Adriatic Sound Festival, è un arrivederci al prossimo anno. Spariti gli allestimenti (il palcoscenico davanti agli hangar, i chioschi per la vendita delle bibite, gli stand per il cibo, le sedute riservate e l’area vip), da ieri mattina l’aeroporto è stato riaperto ed è tornato operativo. Nell’area aeroportuale rimarrà, però, ’Il Tempio’, almeno per tutta l’estate, come una scultura contemporanea per ricordare a tutti "la magia che Adriatic Sound Festival ha creato – sottolinea Nicolò Baldelli, partner italiano degli organizzatori americani Robert e Luca Lewis – in questi giorni a Fano".

Nelle due serate del Festival, sabato e domenica, si sono ritrovati al campo d’aviazione 16.862 persone: questo il dato ufficiale fornito ieri dagli organizzatori. "Migliaia di ragazze e ragazzi – commenta il sindaco Luca Serfilippi – provenienti da ogni parte del mondo (sono stati acquistati biglietti in 30 differenti Paesi), hanno partecipato, si sono divertiti e hanno vissuto un’esperienza unica nella nostra città". Sparita la tensione dei giorni scorsi, il sindaco Luca Serfilippi dichiara uno degli obiettivi della manifestazione "avere il coraggio di osare e la forza di riuscirci". "Sono state due serate eccezionali – aggiunge l’assessore ai Grandi Eventi Alberto Santorelli – bravi, bravi tutti. Chi conosce le dinamiche della città sa benissimo quanto non sia stato facile. Ma è andato tutto bene ed è stato meraviglioso". E ancora Serfilippi: "La prima edizione di Adriatic Sound Festival è servita a comprendere il potenziale dell’area dell’aeroporto come nuovo spazio per eventi di respiro internazionale: questa zona può davvero diventare un punto strategico per lo sviluppo culturale, sociale ed economico di Fano". "Fano, ora, – incalza Santorelli – è aperta a investimenti privati che valorizzano il territorio".

"Venerdì e sabato sono state due serate magiche – ribadisce Baldelli – che non vediamo l’ora di riproporre il prossimo anno: siamo super carichi e super entusiasti della grande partecipazione. Ringraziamo tutti coloro che hanno collaborato alla riuscita dell’evento e all’amministrazione comunale per il sostegno che ci ha dato soprattutto a ridosso della manifestazione".

Ieri sera gran finale a Pesaro con il dopofestival da Ratti. "E’ stata una serata molto divertente – fanno sapere da Ratti Boutique – all’insegna della buona musica. Queste iniziative fanno bene al territorio, perché lo promuovono in tutto il mondo e incentivano il turismo, non solo a Fano ma anche a Pesaro". E ancora: "Ratti Boutique (che quest’anno celebra 80 anni) ha accolto con entusiasmo la proposta di Asf di organizzare il loro party di chiusura all’interno del cortile di Palazzo Ratti, considerando che le imprenditrici Silvana Ratti e sua figlia Matilde d’Ovidio conoscono gli organizzatori da tempo perché sono di origine pesarese". Alla consolle due dj di fama internazionale che hanno suonato al Festival: Yulia Niko e verso fine serata, a sorpresa anche Saraga.

Anna Marchetti