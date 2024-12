Arte e degustazioni, poi si pattina verso il 2025

Per oggi, l’amministrazione di Pergola ha preparato un insieme di proposte ‘no stop’ per salutare il 2024 e accogliere il nuovo anno tra cultura e divertimento. "Un’intera giornata e una notte in sicurezza per tutti, giovani e famiglie", evidenzia il sindaco Diego Sabatucci. "Anche oggi sarà possibile visitare il Museo dei Bronzi e della Città, che si avvia verso un record di presenze e custodisce l’unico gruppo scultoreo in bronzo dorato giunto dall’età romana ai nostri giorni. Il Museo sarà aperto dalle 10 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 18,30". Si potrà poi raggiungere il cuore del centro storico, tra presepi e luminarie, per cominciare a festeggiare. "In piazza IV Novembre, ‘la Piazza del Gusto’, dalle 17 alle 21 – riprende il sindaco -, si partirà con un aperitivo a opera dell’Enoteca Balducci Lazzari. Una degustazione di Pergola doc e dei migliori vini e bollicine marchigiani messi a confronto e accompagnati da degustazioni di qualità. E dopo il cenone, divertimento no stop con bar aperti per chi deciderà di brindare nella piazza centrale e lungo le vie del corso, oltre che la pista di ghiaccio in funzione tutta la notte".