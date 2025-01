Arte in salvo al Getty. Compreso il Lisippo

Il più noto e famoso ‘concittadino’ che da oltre 50 anni ha la sua residenza (contestata) a Los Angeles, più precisamente a Malibù, è l’Atleta vittorioso, per tutti, "il Lisippo": è salvo e sta bene, fanno sapere dagli Stati Uniti. Perché uno degli edifici accerchiati dalle fiamme, nella megalopoli californiana, è stato proprio il Getty Museum che custodisce l’opera, museo che fra l’altro è all’interno di un parco con una folta vegetazione. E l’area di Malibù è stata una delle più devastate dalle fiamme. Comunque per Fano, ma non solo, a tranquillizzare i suoi ex concittadini ha pensato la direttrice del Getty che ha dovuto fare un annuncio pubblico per dire che tutte le opere conservate in questo che è uno dei più famosi musei del mondo, sono state messe al sicuro e al riparo dalle fiamme, in un bunker al riparo dal fuoco. E tra questi c’è anche il Lisippo che fra l’altro ha una sala tutta a lui dedicata.