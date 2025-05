’Arti e mestieri’. Un progetto per portare lavoro ai giovani

L’amministrazione di Mondolfo lancia una nuova iniziativa volta a favorire l’incontro sul territorio tra la domanda e l’offerta di lavoro. Il progetto ‘Arti e Mestieri: il futuro dei giovani e del territorio’ vuol mettere in contatto i giovani in cerca di occupazione con le aziende, le attività e le cooperative operanti nel Comune, offrendo nuove opportunità lavorative e stimolando la crescita economica locale. Il progetto, aperto a tutte le imprese e ai giovani tra i 18 e i 35 anni, si articolerà in diverse fasi: inizialmente si raccoglieranno le adesioni da parte delle aziende; successivamente, quelle dei giovani e in ultimo, verranno organizzati incontri di conoscenza e colloqui nelle sedi delle varie attività. Le imprese interessate potranno inviare la propria adesione entro il 15 giugno 2025 alla mail comune.mondolfo@provincia.ps.it o alla pec protocollo.comune.mondolfo@emarche.it.

I moduli di adesione e la descrizione completa del progetto sono disponibili sul sito del Comune. Al riguardo, l’assessore alle politiche sociali, Alice Andreoni, dichiara: "Vogliamo costruire un ponte tra le nuove generazioni e le realtà imprenditoriali. Il progetto ha l’obiettivo di mettere in rete le persone, in particolare i giovani, per far conoscere loro le realtà lavorative presenti nella nostra zona. Creare un’opportunità concreta sia per i giovani, sia per le imprese, che potrebbero trovare nuove risorse qualificate".

s. fr.