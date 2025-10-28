Ascensore ko e barriere: "Inclusività solo a parole"

di Sandro FranceschettiDa più di un mese gli ascensori del sottopasso ciclopedonale ferroviario di via Ariosto, al centro di Marotta, sono fuori servizio e non si sa quando torneranno a funzionare. "Proprio così – spiega il consigliere di minoranza Marco Gentili, che ha presentato un’interrogazione in merito -. L’ennesimo stop degli elevatori, indispensabili per chi è in carrozzina o ha difficoltà a deambulare, si protrae dal 22 settembre e, purtroppo, la risposta al nostro atto ispettivo dell’assessore Tiritiello non fa stare allegri, perché parla della necessità di sostituire dei sensori che vengono definiti di non pronta disponibilità".

"Il funzionamento a singhiozzo di questi ascensori, per la cui manutenzione il nostro Ente locale ha recentemente pagato 3.617 euro alla ditta affidataria – aggiunge Gentili – è la fotografia di un Comune che è a misura di diversamente abili e anziani solo sulla carta. La riprova è il Peba, il Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche approvato in consiglio all’unanimità lo scorso gennaio e redatto da uno studio di Portogruaro, che prevede una sessantina di interventi puntuali sugli edifici comunali, sui marciapiedi e altre aree da realizzare in un lasso temporale di 10 anni. Alcuni complessi, altri molto semplici e poco onerosi, come ad esempio l’installazione di un citofono sulla porta posteriore del palazzo municipale in modo che le persone in carrozzella possano passare da lì. Ebbene, sono trascorsi più di 10 mesi dal via libera al Piano, costato alle casse pubbliche circa 13mila euro, ma non uno solo dei lavori è stato fatto, anzi non è stato neppure finanziato o quanto meno programmato".

Per il consigliere di minoranza è necessario cambiare passo: "Non si può proseguire in questo modo, anche perché siamo di fronte a una situazione che stride fortemente col fatto che dal 2023 siamo ‘Bandiera Lilla’, il riconoscimento per le località turistiche più accessibili e inclusive, per il quale abbiamo già versato e accantonato fondi destinati al certificatore fino al 2026 per un totale di 12mila euro. Ai vessilli occorre aggiungere la sostanza. Sempre in quest’ambito, auspico che l’amministrazione, dando seguito alla mozione presentata dal nostro gruppo e votata all’unanimità nell’ultimo consiglio, aderisca al più presto alla piattaforma digitale che consente ai disabili di godere di terminati benefici in tutta Italia, come l’ingresso – suggerisce in conclusione il consigliere – senza richiesta preventiva alle Ztl".