Aset, il bilancio ride: 630mila euro dai parcheggi

"Aset è una azienda sana, che cresce e dove diminuisce l’incidenza del costo del personale". Così il presidente Giacomo Mattioli ha presentato ieri sera in consiglio comunale il bilancio consuntivo 2024. "In particolare l’utile netto – ha detto Mattioli – è stato di 3 milioni 881 mila euro", dopo aver pagato imposte per 1 milione 718 mila euro, superiore a quello dell’anno precedente che era di 2 milioni 546 mila dell’anno precedente.

E ancora: "Il piano degli investimenti è stato di oltre 12 milioni di euro, dei quali 8,3 milioni destinati al servizio idrico integrato. L’incidenza pro capite degli investimenti è stata pari a 108 euro per abitante contro una media nazionale di 65 euro ed europea di 82. Tutti i Comuni soci hanno superato abbondantemente gli obiettivi di legge per la raccolta differenziata, è stato completato il progetto full led con l’installazione delle ultime 9mila plafoniere di ultima generazione, estesa la copertura delle aree verdi passate a più di 700mila metri quadrati, mentre le farmacie comunali hanno aumentato i corrispettivi lordi del 4% rispetto all’anno precedente.

Sul fronte dei posti auto a pagamento, grazie anche all’apertura alla fine dell’anno del parcheggio del Vittoria Colonna, è stato raggiunto il massimo storico dei ticket emessi: oltre 630mila". Il direttore amministrativo Roberta Pallotti ha parlato di "una azienda solida con una liquidità importante (oltre 6 milioni di euro in cassa) e un patrimonio netto che ha raggiunto la cifra di oltre 71 milioni di euro". Il presidente ha poi annunciato di aver predisposto, su richiesta dell’Amministrazione comunale, un piano parcheggi.

Anna Marchetti