Aset, lavori alle tubature. Domani rubinetti a secco

Interruzione temporanea dell’erogazione del servizio idrico in una serie di vie Mondolfo nella giornata di domani. Lo stop riguarderà la fascia oraria dalle 8,30 alle 12,30 per consentire lavori legati al miglioramento della rete, da parte di Aset. Saranno interessate via Di Vittorio, dal civico 27 al 57 e dal 34 all’82; e via Brodolini al civico 6. Aset spa precisa che saranno possibili alcuni cali di pressione anche nelle vie limitrofe. Per informazioni sugli interventi è a disposizione il numero verde dell’azienda di servizi 800.994.950, attivo alle 8 alle 20 e il sabato dalle 8 alle 13.