Assolto per estorsione e usura: "Odissea giudiziaria lunga 8 anni"

Un’odissea giudiziaria lunga 8 anni dalla quale è uscito indenne. E’ la vicenda di Silvio Aldanese, 64 anni, originario di Napoli. Nel 2016 era stato denunciato per il reato di usura e di estorsione da Sandro Politi, un suo conoscente ma è stato assolto in appello. E’ un imprenditore edile ed è socio e amministratore unico della Stella Marina srl. "Il denunciante – racconta l’avvocato Michele Dini del foro di Urbino -, era in difficoltà finanziaria e gli propose di acquistare un immobile di sua proprietà del valore di oltre un milione e 300mila euro. Gli disse che, quando si sarebbe rimesso in carreggiata glielo avrebbe ricomprato perché era una proprietà di famiglia. E per pattuire questo gli fece firmare nel contratto un patto di retrovendita. Secondo l’accusa, però, questa compravendita nascondeva un prestito usurario. Il primo grado di giudizio nel 2020, in tribunale a Pesaro, lo vide assolto per estorsione ma lo condannò per usura. Poi fece appello presso la corte di Ancona e il collegio gli diede ragione assolvendolo con formula piena (perché il fatto non sussiste) anche dal reato di usura. E ora la sentenza è diventata irrevocabile in assenza di impugnazione da parte della procura generale".

Silvio Aldanese racconta come è stato convivere, in questi anni, con l’accusa di usura. "Sono stato impossibilitato ad avere rapporti di lavoro imprenditoriali e ho subito una stretta completa del credito. La mia precedente società, la Progresso srl, si è vista sequestrare tutti gli immobili per un valore di oltre 1 milione e 300 mila euro. Tutto ciò ha causato una difficoltà economica e ho dovuto mettere la società in liquidazione. Non ho potuto partecipare ad appalti pubblici visti i carichi pendenti che avevo. Da un punto di vista creditizio si sono rifiutati anche di aprirmi un conto corrente personale. Ho avuto problemi anche personali visto che mi sono separato dalla mia compagna per le difficoltà economiche".