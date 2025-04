Asta di beneficenza al Sant’Arcangelo. Compra pure il sindaco

Si è conclusa domenica la tradizionale asta benefica SolidArte, che ha visto tornare protagoniste arte e solidarietà con il simpatico banditore Sandro Principi. L’evento, organizzato dal Rotary Club Fano in collaborazione con l’associazione Venti Nuovi, ha unito cultura e solidarietà con un obiettivo preciso: raccogliere fondi per la Caritas Diocesana. Prima dell’asta, la ex chiesa di Sant’Arcangelo ha ospitato per oltre una settimana una raffinata mostra d’arte curata da Massimo Bonifazi, con opere di artisti locali e nazionali. Solo alcune di queste sono state poi battute all’asta (35), che ha richiamato un pubblico numeroso e generoso. Tra gli acquirenti anche il sindaco Luca Serfilippi e l’assessore alla cultura Lucia Tarsi. L’iniziativa, giunta alla sua quarta edizione, ha confermato il valore dell’arte come strumento di partecipazione e vicinanza concreta a chi ha più bisogno. La città ha risposto con entusiasmo, trasformando un momento culturale in un gesto di comunità.

ti.pe.