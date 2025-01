“Fano ospiti l’Atleta Vittorioso in un museo al teatro romano”

Fano, 18 gennaio 2025 – “L’area del teatro romano (ex filanda Bosone di via De Amicis ndr) è un luogo straordinario dove realizzare un bellissimo museo, di altissimo livello, per ospitare l’Atleta di Fano e l’arte salvata”.

Il plastico della nuova Federiciana viene mostrato al professor Osanna, accompagnato prima dell’incontro a una visita in città. A destra, il Lisippo

Non lasciano spazio a dubbio le parole del direttore generale Musei del Ministero della Cultura, Massimo Osanna, ieri in città per partecipare alla presentazione, al Teatro della Fortuna, del volume “Un Atleta venuto dal mare”, promossa dal Centro studi Vitruviani. Fano è la città giusta per accogliere il prezioso bronzo, ripescato nelle acque dell’Adriatico da un peschereccio fanese nel 1964, dal 1977 esposto al Getty Museum e dichiarato di proprietà dello Stato italiano, nel 2018 dalla Corte di Cassazione e 2024 dalla Corte Europea.

“L’idea di riportare il bronzo a Fano – ha confermato il direttore generale del Ministero – è ormai un dato di fatto , ora serve costruire il museo”. Prima dell’incontro alla sala Verdi, il professor Osanna è stato accompagnato nei luoghi più significativi della città (San Pietro in Valle, San Francesco, biblioteca Federiciana, scavi di Sant’Agostino) dal sindaco Luca Serfilippi, insieme agli assessori Alberto Santorelli, Gianluca Ilari e Lucia Tarsi. Al tour erano presenti Filippo Bracci (ispettore onorario per il settore monumentale del Comune), Cecilia Carlorosi (Sopritendente delle Marche), Chiara Biondi (assessore regionale alla Cultura), Dino Zacchilli e Oscar Mei (rispettivamente presidente e coordinatore scientifico del Centro studi Vitruviani), i dirigenti del Comune, Luigi Gallo (direttore galleria nazionale delle Marche). “Fano è la destinazione unica per l’Atleta – ha ribadito il professor Osanna – ma in attesa che l’opera arrivi va realizzato il museo che racconti la storia della città. Un museo dell’arte antica a più sezioni, con una parte dedicata a Vitruvio e al suo De Architectura e una sezione destinata all’arte salvata e cioè alle opere recuperate nel medio Adriatico, frutto del ‘saccheggio’ del nostro patrimonio, avvenuto soprattutto negli anni ‘70-80 ma che ancora non si ferma”.

“Sicuramente l’attuale museo archeologico – ha proseguito – non è adeguato ai pezzi straordinari presenti, che in quel contesto non riescono ad emergere. Invece l’area del teatro romano, con i vicini scavi, può diventare un vero polo culturale. Il professor Osanna ha di nuovo escluso che “l’Atleta di Fano sia di Lisippo”. Per poi precisare: “Ognuno può chiamarlo come vuole, ma non c’è bisogno di ricercare il nome celebre. Rimane il dato storico di un’opera eccezionale”. La vicenda, comunque, ha sollevato l’interesse dei media nazionali e internazionali. Osanna ha anche rassicurato il Comune sui 2milioni 500mila euro del Pnr che si è aggiudicato il progetto della nuova Federiciana (costo complessivo ell’opera10milioni 500mila euro) realizzato da Mario Cucinella, vincendo il bando del Ministero della Cultura. “L’importante era avere la certezza che i fondi fossero utilizzati entro il 2026, ora il Comune ci ha fatto sapere che nel primo lotto saranno usati proprio i fondi Pnrr e poi si procederà con il resto del progetto”.

Durante l’incontro e’ stata lanciata l’idea di una mostra dedicata alla storia del Lisippo, che potrebbe rappresentare il primo nucleo del futuro museo.