Attacchi d’arte contro il bullismo, anche cyber

"Le parole sono pietre, con cui si può ferire, ma anche costruire". È con questa frase che l’associazione FareCentro ha voluto dare un significato profondo alla mostra inaugurata ieri mattina alla MeMo, frutto di un progetto nato per sensibilizzare i ragazzi al tema del bullismo e del cyberbullismo. Un percorso che ha coinvolto oltre mille studenti delle scuole fanesi e che proseguirà con altre iniziative, a partire dal convegno in programma domani alle 9.30 al Gonfalone (via Rinalducci 11) con Marco Lanzi, segretario Siulp di Pesaro. La giornata si concluderà alle 20 al Cinema Masetti con un evento di rilevanza nazionale, che vedrà la partecipazione di Teresa Manes, madre di Andrea Spezzacatena, insieme a Samuele Carrino, Margherita Ferri e Roberta Proia, seguito dalla proiezione del film "Il ragazzo dai pantaloni rosa".

Il progetto è nato dall’associazione FareCentro, che ha proposto l’iniziativa al Comune con l’idea di dare ai ragazzi la possibilità di esprimersi attraverso diverse forme artistiche. "Gli elaborati esposti – hanno spiegato Alessandra Antonelli e Margherita Vitali di FareCentro – dimostrano quanto i ragazzi abbiano colto il senso del progetto. Hanno prodotto disegni, poesie, video, brani musicali: ognuno ha trovato il proprio modo di raccontare e riflettere su questo tema." Un progetto che ha visto la piena collaborazione del Comune, come ha sottolineato il sindaco Luca Serfilippi: "È fondamentale creare sinergie tra istituzioni, scuole e associazioni per affrontare fenomeni così delicati. Il bullismo e il cyberbullismo sono problemi attuali e chi meglio di insegnanti e dirigenti scolastici, che ogni giorno vivono queste realtà, può fare la differenza? Il nostro compito è dare supporto e strumenti per combattere questo fenomeno, lavorando in rete con chi ha le competenze per farlo".

A ribadire il valore educativo dell’iniziativa, l’assessore alla Città dei Bambini Loretta Manocchi, che ha annunciato un ulteriore passo concreto nella sensibilizzazione: la realizzazione della panchina gialla, simbolo del contrasto al bullismo. "Non sarà solo un segno tangibile in città, ma il frutto di un percorso di ascolto e approfondimento che vedrà protagonisti gli studenti stessi. La panchina, riconosciuta dal Ministero dell’Interno e dall’Anci, sarà numerata e catalogata a livello nazionale, a testimonianza dell’impegno della nostra città su questo tema". A concludere la giornata di ieri è stata l’assessore alle Politiche Educative Loredana Maghernino, che ha sottolineato come il progetto sia nato e cresciuto velocemente grazie alla collaborazione delle scuole: "In soli venti giorni abbiamo coinvolto mille studenti e raccolto quasi trenta opere. E il progetto non si ferma qui: altre scuole hanno chiesto di aderire, e ad aprile ci sarà una seconda edizione della mostra".

Tiziana Petrelli