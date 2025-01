"Attenti: hanno una gran fantasia": "Dicevano che uno dei miei figli aveva investito una donna incinta"

A ricevere la telefonata di un finto carabiniere, ieri mattina, è stato anche Carlo Del Grande. Un’altra tentata truffa, ma anche questa volta il malcapitato non si è fatto sorprendere e ha interrotto immediatamente le comunicazioni con chi stava cercando di incastrarlo. "Erano circa le 11.30 – racconta Del Grande, 78 anni – quando mi squilla il telefono di casa. Appena rispondo, la voce dall’altra parte della cornetta telefonica mi dice che è un carabiniere. La prima cosa che mi chiede è la conferma del mio nome ed io gliel’ho data, poi mi ha chiesto il nome dei miei figli ed io senza pensarci troppo lì per lì glieli ho detti. Da quel momento ha iniziato a raccontarmi che mio figlio aveva causato un incidente e aveva investito una donna incinta all’ottavo mese sulle strisce pedonali, mentre era al telefono alla guida. E’ entrato così tanto nel dettaglio, che questa storia mi è sembrata assurda. Ho subito pensato che fosse impossibile – prosegue Del Grande – perché mi sembrava una storia un po’ troppo creativa".

"A quel punto, la persona che si era presentata come Carabiniere mi ha detto che mio figlio era in ospedale, che stava bene ma che avrei dovuto subito contattare un avvocato. Al che ho pensato: ma perché, se mio figlio ha avuto un incidente, chiamate me per contattare un avvocato? Mi è sembrato troppo strano, allora gli ho detto che mi stava chiamando mia moglie e che avevo da fare, così ho attaccato". Appena accaduto il fatto, Del Grande ha contattato la famiglia e le forze dell’ordine: "Ho scritto subito sul gruppo whatsapp che condivido con la mia famiglia – dice – e ho chiamato il 113 per raccontare l’accaduto. Ovviamente loro mi hanno detto che non c’era stato nessun incidente e che era una truffa".

Per fortuna Del Grande non si è fatto coinvolgere: "A raccontarlo un po’ ancora mi fa un certo effetto – dice – ma sono una persona informata e so che queste cose purtroppo accadono. Anche sul vostro giornale ho visto che avete parlato già di questi casi e di come stare attenti alle possibili truffe, così sono riuscito a non cadere nel tranello. E ho pensato che raccontare quello che mi è accaduto – conclude - possa essere anche di aiuto ad altre persone, per dire loro di stare attenti e non farsi sorprendere da queste telefonate".

ali.mu.