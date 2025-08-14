Attesi per oggi i risultati sull’aria: "E finora cosa abbiamo respirato?"

Sono attesi per oggi i risultati delle analisi sull’aria effettuate dai tecnici Arpam per sapere quali siano le sostanze disperse e la loro entità, e capire di conseguenza se ci siano rischi per la salute dei cittadini, anche per quanto riguarda eventuali contaminazioni di suolo e acqua. Sono passati tre giorni dal terribile incendio che ha distrutto la Carbon Line, giorni nel corso dei quali la gente ha continuato a vivere la propria quotidianità e respirare. Gente che ora si chiede come sia possibile che un evento drammatico di tale entità, non sia stato gestito con la necessaria tempestività.

"Abbiamo inviato un esposto – dice una cittadina – firmato da una sessantina di residenti a Tre Ponti e Chiaruccia. Avremmo potuto raccogliere anche 200 firme, ma ci siamo fermati a 60 per questioni di tempo. L’esposto è stato inviato ai Nas, al Noe, all’Arpam, alla Procura, al Prefetto, al Comune... per lamentare quella che riteniamo una gestione dell’emergenza assolutamente carente. E’ assurdo che, di fronte a un evento come questo, non esista una procedura straordinaria che consenta di accelerare i tempi delle analisi, ma si debbano invece inviare i campionamenti nei laboratori delle basse Marche, per poi attendere che tornino da noi, nel frattempo esponendo tanti cittadini alle possibili conseguenze dell’esposizione a sostanze che potrebbero essere altamente nocive".

