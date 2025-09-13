Auguri Argonauta e Casa Archilei. Fano celebra la sua storia verde

Sotto le fronde dell’aia di Casa Archilei, luogo che da generazioni profuma di natura e di educazione ambientale, questo pomeriggio alle 17 si festeggeranno due traguardi che raccontano la storia verde di Fano: i 60 anni dell’Associazione Naturalistica Argonauta e i 35 del Centro di Educazione Ambientale, fiore all’occhiello della città. Un doppio compleanno che diventa occasione di racconto, musica e memoria condivisa con la conferenza "Vicende di salvaguardia della natura".

Sul palco interverranno le istituzioni cittadine, con il sindaco Luca Serfilippi, il presidente della Fondazione Carifano Giorgio Gragnola, la vicesindaco e assessore all’Ambiente Loretta Manocchi e l’assessore all’Ecologia urbana e Tutela animali Loredana Maghernino, insieme ai presidenti Kristian Forti e Andrea Angelucci.

Momento centrale sarà la presentazione del volume di Luciano Poggiani, storico presidente dell’Argonauta, che ha ripercorso in un libro mezzo secolo di battaglie per la tutela del paesaggio e della biodiversità tra Fano e la provincia. L’ensemble MusicaParole intreccerà violino, flauti e arpa celtica alle voci narranti di Susanna Pusineri ed Enzo Vecchiarelli. L’ingresso è libero, i partecipanti riceveranno in dono una copia del libro e un aperitivo. In caso di maltempo, tutti alla chiesa di Santa Maria del Gonfalone.

