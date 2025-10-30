Aumento della discarica. Progetto in fase avanzata

di Sandro Franceschetti

E’ in fase avanzata il progetto per l’incremento volumetrico, senza ampliamento del perimetro, della discarica di Monteschiantello, che attualmente ha una capacità di stoccaggio di 1milione e 660mila metri cubi destinati ad aumentare di altri 498mila, pari a un +30%.

In questo modo il sito, che così com’è ha una vita residua di 3, 4 anni, potrebbe ‘rimanere in servizio’ per un ulteriore decennio. Ed è questo l’arco temporale che Aset ritiene congruo con i nuovi obiettivi che si vuol dare la Regione. Anche ammesso che si arrivi a realizzarlo, infatti, è molto improbabile che il termovalorizzatore previsto dal piano regionale possa essere pronto entro i 5 anni indicati nel documento. "Un orizzonte di almeno 10 anni è più realistico – dichiara il presidente di Aset Giacomo Mattioli - e ci stiamo strutturando per dare una risposta al territorio in tale periodo". "La nostra – aggiunge – non è una fuga in avanti, ma l’adeguata programmazione di una procedura e di un intervento che richiedono determinate tempistiche". E a proposito di procedura è ipotizzabile che il progetto sia pronto per i primi mesi del ’26. Dopodiché saranno necessarie l’approvazione da parte del Cda di Aset e la verifica di medio periodo dell’Ata, che disciplina il fabbisogno del territorio. A quel punto il progetto potrà essere presentato alla Provincia per l’aggiornamento dell’autorizzazione integrata ambientale. Trattandosi, infatti, di un incremento volumetrico entro il 30%, che si realizzerà all’interno del perimetro attuale, si configura come ampliamento ‘non sostanziale’ e non necessita di una nuova Aia. L’Ente di via Gramsci chiederà i pareri ai soggetti coinvolti e poi emetterà il suo responso. Ultimo atto, naturalmente, l’esecuzione dei lavori, che dovrebbero richiedere circa due anni.

L’aumento della capacità di stoccaggio ha tra le finalità anche quella di evitare una forte impennata della Tari. "I dati – conferma Mattioli – evidenziano che dove sono state chiuse le discariche e si è costretti a portare i rifiuti in altri territori si è registrato un incremento delle bollette di oltre il 300%. E fosse anche del 200% o qualcosa in meno sarebbe comunque molto oneroso. Inoltre, c’è l’aspetto ambiente. Si parla tanto della sua tutela e poi vorremmo mandare i camion di immondizia a scaricare a centinaia di chilometri?"

Di maggiori volumi della discarica, però, non vuol sentir parlare il Comitato AmbienteVivo: "I sancostanzesi sopportano il peso della discarica dal lontano ‘78, quasi 50 anni di impatto ambientale e sulla qualità della vita. Non siamo disposti a pagare oltre per l’inerzia e gli errori dei sindaci della provincia riuniti in Ata". Intanto, il consigliere comunale fanese 5 Stelle Francesco Panaroni ha depositato un’interrogazione per sapere se dall’insediamento della giunta Serfilippi sono stati conferiti a Monteschiantello rifiuti che non era obbligatorio conferire ed eventualmente quanti; e se si sta procedendo per arrivare quanto prima al porta a porta spinto e alla tariffa puntuale.

Da Bene Comune scrivono: "Se si fosse fatta una politica virtuosa a partire dal periodo della giunta Aguzzi oggi la discarica non avrebbe 3, 4 anni di vita, ma più di 20. Da almeno 15 anni Bene Comune ha provato a suscitare l’attenzione dei decisori politici, senza essere ascoltata".