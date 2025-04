Auser, aperta la nuova sede. In campo ben 130 soci

Domenica scorsa l’Auser di Portico e San Benedetto ha inaugurato la nuova sede in piazza Traversari, alla presenza di una sessantina fra i 130 soci, cittadini e autorità, col sindaco Maurizio Monti e la presidente forlivese dell’associazione Maria Luisa Bargossi. A fare gli onori di casa il responsabile dell’Auser di Portico Ezio Palli, che da oltre dieci anni guida l’attivissimo gruppo di volontari, e il suo braccio destro Sauro Benedetti.

Il sindaco Monti ha ringraziato i soci della benemerita associazione, "che con instancabile spirito di solidarietà e altruismo vengono incontro a tante richieste sociali degli abitanti del territorio, dove non arrivano i servizi pubblici". Anche la presidente Bargossi ha elogiato il "grande impegno del responsabile locale Ezio Palli e di tutti i volontari, che tanto fanno per gli altri".

La principale attività dell’Auser dell’alta valle del Montone resta quella del trasporto con un’auto propria di cittadini, specialmente anziani ma pure immigrati e senza macchina, che si devono recare a Forlì o in altre località per raggiungere le strutture socio-sanitarie per visite o controlli. Questo prezioso servizio è svolto da 15 autisti volontari.

"Nel primo trimestre di quest’anno – racconta Sauro Benedetti, braccio destro di Palli – la nostra auto ha percorso 8.052 km per una media di 2,5 viaggi al giorno". Inoltre l’Auser di Portico in marzo ha svolto un corso di formazione di primo soccorso ai bambini della scuola primaria, ripetuto il 12 aprile per 25 adulti per l’uso del defibrillatore. Per il 15 maggio si sta organizzando una giornata ecologica con gli alunni. Per sabato 5 luglio è in cantiere una cena medievale presso i giardini pubblici di Portico. Infine, è aperto un corso di ginnastica frequentato da 40 persone.

Quinto Cappelli