Auto finisce contro un muro. In pericolo di vita un 73enne

Pauroso schianto, nel primo pomeriggio di ieri, a Mondavio sulla strada provinciale 424. Una Fiat punto con due persone a bordo ha subito un violentissimo impatto contro un muro e il passeggero è stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale regionale di Torrette ad Ancona, in condizioni gravissime. All’interno dell’auto, intorno alle 14,50 di ieri, viaggiavano due fratelli residenti a Barchi. Il più grave ha 73 anni e, a causa dell’urto, ha riportato numerose lesioni e si è rotto il bacino. L’uomo è rimasto incastrato all’interno del mezzo e i vigili del fuoco, accorsi tempestivamente, hanno dovuto lavorare a lungo per estrarlo dal mezzo, tagliando le lamiere per consegnare il 73enne alle cure dei sanitari.

L’uomo è stato quindi trasportato in codice rosso, terzo livello, al nosocomio anconetano con l’eliambulanza atterrata nelle vicinanze. La prognosi è riservata. Il conducente, 69 anni, è stato invece trasportato dal personale sanitario del 118 all’ospedale di Fano. Le sue condizioni non destano preoccupazione pur avendo, anche lui, riportato lesioni. Sulla dinamica dell’incidente indagano i carabinieri. Secondo le prime ricostruzioni la perdita di controllo del mezzo e il successivo impatto potrebbero essere stati causati dal manto stradale bagnato per la pioggia copiosa caduta ieri.

Ant.Mar.