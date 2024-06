Fano: “Aiuto, un’auto nel fiume”. Ma era una finta

Colli al Metauro (Pesaro), 18 giugno 2024 – Lì per lì, ieri mattina, ha destato preoccupazione il dispiegamento di forze dei vigili del fuoco sopra al ponte sul Metauro tra Calcinelli e Villanova e, a guardar meglio, anche sotto, in mezzo all’acqua del fiume. Più d’uno ha chiamato il giornale, per avvertire che era successo qualcosa di grave e al contempo per saperne di più: “Dev’esserci stato un brutto incidente, ci sono tanti pompieri”, “una macchina è caduta giù dal ponte, stanno cercando di tirarla a riva, sa dirmi se ci sono vittime?”, il tenore di alcune chiamate.

Dopodiché l’apprensione ha lasciato spazio a stati d’animo molto più distesi, perché si è appreso che quei tanti uomini e mezzi dei vigili del fuoco erano lì per un’esercitazione, organizzata dalla direzione regionale dei vigili del fuoco Marche in esecuzione di specifiche direttive nazionali. Tutto previsto, dunque. Le operazioni, che andranno avanti per altri due giorni, sempre all’altezza del ponte sopra al Metauro lungo la Sp 16 Orcianese, sono state predisposte per testare una serie di procedure di movimentazione moduli e di soccorso in scenari fluviali e alluvionali.

Niente paura, quindi, se anche oggi e domani (al mattino e al pomeriggio fino alle 18) si noterà trambusto nelle acque sotto e anche sopra il ponte, che per garantire la sosta di alcuni veicoli e lo svolgimento di tutte le attività connesse all’esercitazione, sarà transitabile a senso unico alternato regolato da un semaforo.

Ieri, dopo l’iniziale sbigottimento, in tanti, hanno seguito da debita distanza, con curiosità, le procedure messe in atto dai vigili del fuoco, arrivati con almeno 10 mezzi, tra i quali un elicottero, furgoni, fuoristrada e gommoni a motore. A suscitare attenzione, in particolare, il recupero di un’auto dal fiume.