Auto in fiamme a Fano, paura nella notte in via Piave

Fano (Pesaro e Urbino) - Paura nella notte a Fano per un'auto parcheggiata vicino all'abitato, andata improvvisamente a fuoco. Erano da poco passate le 23 quando dal cofano di una Peugeot bianca si sono levate le fiamme, innescate accidentalmente, probabilmente a causa di un cortocircuito dell'impianto elettrico. Immediato l'intervento dei Vigili del fuoco di Fano che in pochi minuti erano già via Piave a sedare l’incendio. La squadra intervenuta sul posto ha spento rapidamente le fiamme, circoscrivendo l'incendio che non si è propagato troppo, e messo in sicurezza l’auto che tuttavia è irrimediabilmente danneggiata.