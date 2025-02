Autovelox, vincono gli automobilisti: “Strumento non omologato”

Fano, 1 febbraio 2025 – Il Giudice di Pace di Fano, Pericle Tajariol, ha annullato due multe per eccesso di velocità rilevate dall’autovelox fisso installato lungo la Statale Adriatica a Metaurilia, accogliendo il ricorso di un fanese e un pesarese sanzionati pesantemente in orario notturno.

La sentenza, pronunciata il 31 gennaio 2025, si fonda su un principio che potrebbe avere ripercussioni su molte altre contravvenzioni elevate con il medesimo dispositivo: l’apparecchiatura utilizzata, un Velocar modello Aguia-T5-5-R, non risulta infatti omologata, ma soltanto approvata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il decreto n. 48 del 2021.

La distinzione tra approvazione e omologazione è il nodo centrale della decisione. Secondo l’interpretazione del Giudice di Pace, che si rifà a una recente ordinanza della Corte di Cassazione, l’omologazione è una procedura più rigorosa rispetto alla semplice approvazione, perché richiede verifiche tecniche approfondite sulla precisione e l’affidabilità dello strumento. L’articolo 142 del Codice della Strada, invece, stabilisce chiaramente che i dispositivi di misurazione della velocità devono essere omologati, e non solo approvati.

Oltre a questo aspetto, l’avvocato dei ricorrenti aveva contestato un punto ancora più delicato: la non corrispondenza delle date relative alla verifica periodica di funzionalità dell’autovelox. “Nei verbali di accertamento delle infrazioni contestate con ’autovelox di Metaurilia – spiega l’avvocato Ettore Fabiani – è riportata una data, citando obbligatoria verifica periodica di funzionalità, che in realtà non è quella giusta. I miei verbali, ad esempio, indicano il 3 ottobre come data della verifica, ma in realtà il controllo è stato fatto il 13 ottobre, ovvero dieci giorni dopo rispetto a quanto dichiarato nelle multe. Lo dimostra il certificato ufficiale di quella verifica, che ha una firma digitale con la data successiva”

Fabiani chiarisce poi un aspetto rilevante della vicenda: “Non ho fatto querela di falso nei confronti della comandante Montagna e del suo vice, anche se è un dato di fatto che l’atto non corrisponde alla realtà, perché prefiguravo che la causa sarebbe stata accolta per la mancata omologazione dell’autovelox”. Il giudice, infatti, nella sentenza ha stabilito che “l’accoglimento del motivo di cui sopra rende superfluo l’esame dei restanti motivi di opposizione” e ha annullato i due verbali d’accertamento proprio per la mancata omologazione dell’apparecchio. “In sostanza – continua Fabiani – il giudice ha preso atto che le date non corrispondevano, ma ha ritenuto di non dover approfondire il tema”.

La vicenda si inserisce in un contesto più ampio, su cui già in passato erano stati sollevati dubbi e denunce. Il 3 maggio 2024, infatti, il presidente dell’associazione nazionale Altvelox, Gianantonio Sottile, aveva presentato un esposto nei confronti dell’allora sindaco Massimo Seri e della comandante della Polizia Locale, Anna Rita Montagna. L’esposto, indirizzato al procuratore generale della Corte d’Appello di Ancona, al procuratore capo del Tribunale di Pesaro, alla Corte dei Conti delle Marche e alla Guardia di Finanza, chiedeva di indagare su presunte “condotte contra legem nell’utilizzo di rilevatori elettronici delle velocità”.