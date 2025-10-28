Avere cura dell’ambiente. Gli alunni insegnano come si fa

"È grazie a iniziative così che si diffonde una vera cultura ambientale, partendo dai più piccoli, che diventano portatori di buone pratiche anche dentro le loro famiglie". Così l’assessore all’Ambiente Loretta Manocchi ha aperto la 33ª edizione di Puliamo il Mondo, la campagna nazionale di Legambiente che a Fano coinvolge 370 alunni delle scuole. "Aset è in prima linea – ha aggiunto – in un progetto che unisce teoria e pratica: i bambini imparano a riconoscere l’importanza della differenziata. Da qui parte il cambiamento". La responsabile di Legambiente Fano ha ricordato che l’iniziativa è sostenuta dal Piano regionale dei rifiuti: "Ancora il 40% della differenziata finisce nell’indifferenziato. Serve più attenzione e più educazione ambientale". Silvia Manna, dirigente del settore Ambiente, ha sottolineato la sinergia tra Comune, Aset e scuole, ricordando anche la prossima Festa dell’Albero. Il presidente di Aset Giacomo Mattioli ha annunciato una campagna informativa "per chiarire cosa va nei vari bidoni, in particolare nella plastica, dove siamo ancora fermi al 55%". Le attività di Puliamo il Mondo sono iniziate ieri con la scuola Gentile e proseguiranno fino al 3 novembre, coinvolgendo la Corridoni, la Montesi, la Sant’Orso, la Raggi e la Rossi. Ogni giornata prevede lezioni teoriche e pulizia dei parchi; recuperi, in caso di pioggia, tra il 4 e l’11 novembre.

ti.pe.