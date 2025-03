Avis si regala un logo per i 75 anni. E se lo fa realizzare dagli studenti

Attesa, partecipazione, applausi, boato per il vincitore e un pizzico di emozione. Questa l’atmosfera insolita che si respirava ieri mattina nella sala di rappresentanza della Fondazione Cassa di Risparmio di Fano dove si sono ritrovati gli studenti del Nolfi-Apolloni e del Polo 3, protagonisti del concorso promosso da Avis Fano per i suoi 75 anni. "Oggi (ieri per chi legge) celebriamo la creatività e l’impegno – ha commentato il presidente Fabrizio Titto – dei giovani talenti del liceo artistico Adolfo Apolloni e del corso di grafica pubblicitaria Federico Seneca, che hanno partecipato al concorso per la creazione del logo del 75° anniversario di Avis Fano".

Concorso vinto da Diego Attoma (3T del Polo 3), seconda Anita Palmerini Pernini (2B liceo Apolloni), terza Chiara Belli (4S Polo 3). Ai primi tre classificati vanno aggiunte ben 10 menzioni: 7 per gli studenti dell’Apolloni (1 A-Nicoleta Guzun; 1 B - Arianna Giacinti, Adriano Ceccarelli, Edoardo Pagnetti, Valentino Mancini; 1 C – Elena Bergamaschi; 2 A – Dana Hernandez- Emma Gabbianelli- Isahia Ephram; 2 B – Martina Pianosi 2 C – Giulia Calcagnini- Sofia Zizzi; 5 B- Filippo Giorgi) e 2 per gli alunni del Seneca (Elena Godi- 3 T e 4 S – Alesi Cauan-4 S). A selezionare i 140 lavori, che hanno coinvolto quasi 170 studenti, è stata una giuria composta dal sindaco Luca Sefilippi, dal critico d’arte e operatore culturale Carlo Bruscia e dai consiglieri Avis Giuseppe Franchini Veronica Verna e Andrea Vitali.

I tre vincitori hanno ricevuto in premio dei buoni del valore di 200 euro (per la terza classifica), 300 euro (per la seconda) e di 500 euro (per il vincitore) per l’acquisto di materiale tecnologico e utile per la didattica. Le due scuola, Apolloni e Polo 3, presenti i presidi Samuele Giombi ed Eleonora Augello, hanno ricevuto due mosaici, che ripetono il logo Avis a Scuola, realizzati dai ragazzi della cooperativa Omphalos.

an. mar.